Tây Ninh tiếp nhận 79 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả

Ngày 10/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân (66 nam, 13 nữ) thuộc 22 tỉnh, thành phố do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Đa số những công dân này đang cư trú, lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở Campuchia và bị tạm giữ.

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút ngày 9/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, các lực lượng chức năng đã tiến hành thủ tục tiếp nhận công dân từ phía Campuchia, đồng thời điều tra, xác minh.

Kết quả cho thấy có 22 trường hợp xuất cảnh bằng hộ chiếu qua các cửa khẩu và có hành trình hợp pháp, 57 trường hợp xuất cảnh trái phép. Trong số này, cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng thuộc diện cấm xuất cảnh do Chi cục Thi hành án quận Bình Tân (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký ngày 13/5/2025 để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Các công dân trên khai nhận đã tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia đến các thành phố Phnom Penh, Bavet làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, phiên dịch, phụ việc tại các quán ăn, nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ và một số sang Campuchia làm sale (game giả shipper, app sập, đầu tư chứng khoán…) cho các công ty lừa đảo.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 22 công dân, trong đó 14 trường hợp có hộ chiếu và 8 trường hợp có hành trình hợp pháp.

Đối với 57 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 trường hợp trước đó, với tổng số tiền phạt 206 triệu đồng.

Cụ thể, 54 người bị xử phạt hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật;" 1 người bị xử phạt hành vi “Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho cư dân biên giới;" 1 trường hợp không bị xử phạt do quá thời hiệu; 1 đối tượng đang được xác minh, điều tra do có dấu hiệu tội phạm về lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Đến 20 giờ ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành bàn giao 78 công dân cho Công an 22 tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tiếp nhận 353 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả Quá trình xác minh xác định, 353 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú ở 31 tỉnh, thành phố; trong đó có 339 công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 công dân xuất cảnh trái phép.