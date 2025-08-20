TP Hồ Chí Minh: Ăn kẹo không rõ nhãn mác, hai chị em dương tính với cần sa

Tối 20/8, thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 trường hợp là 2 chị em trong một gia đình dương tính với cần sa sau khi ăn kẹo từ nước ngoài mang về nhưng không có nhãn mác rõ ràng.

Bác sĩ Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết vào tối 19/8, bệnh viện tiếp nhận hai trường hợp là chị em trong một gia đình gồm một bé gái 9 tuổi và người chị 22 tuổi nhập viện trong tình trạng hoảng loạn.

Theo lời kể của người nhà, một người quen từ nước ngoài mang về tặng gia đình một túi gồm nhiều loại bánh kẹo, trong đó có một số viên kẹo dẻo đặt trong túi zipper không có bao bì, nhãn mác.

Mặc dù cả nhà cùng ăn kẹo nhưng chỉ có hai chị em ăn loại kẹo dẻo không nhãn mác ở trong các túi zipper này.

Sau khoảng 30 phút, cả hai xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, run tay chân, hoảng loạn, dễ kích động.

Tại Khoa Cấp cứu, sau thăm khám, bác sỹ xác định đây là trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm kèm triệu chứng do chất kích thích và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả hai chị em dương tính với Marijuana (cần sa).

Êkíp trực đã khẩn trương cấp cứu bằng các biện pháp: ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm, điều trị triệu chứng và theo dõi sát tình trạng.

Nhờ xử trí kịp thời, sức khỏe của hai bệnh nhân hiện đã ổn định, tỉnh táo, hết triệu chứng và được chuyển vào Khoa Nhi, Khoa Nội Tiêu hóa để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo bác sỹ Bùi Anh Triết, trước đây Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm, nhưng đây là lần đầu tiếp nhận ca nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.

Việc trẻ ăn nhầm loại thực phẩm này có thể gây ngộ độc tức thời với các triệu chứng ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, rối loạn tâm thần, co giật; thậm chí có thể dẫn đến hôn mê kéo dài đến 36 giờ, loạn nhịp tim, tăng hoặc tụt huyết áp, suy hô hấp và có nguy cơ tử vong.

Bác sỹ cảnh báo, các loại kẹo dành cho trẻ em nhưng không có nhãn mác trên bao bì, không nguồn gốc, xuất xứ, không hạn sử dụng thường sử dụng nhiều phụ gia, phẩm màu để trở nên bắt mắt.

Kẹo kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có thể khiến người sử dụng, đặc biệt trẻ nhỏ, bị ngộ độc do virus, vi khuẩn, nấm mốc hoặc vi trùng khác.

Những thực phẩm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh về đường tiêu hóa, dị ứng, hoặc nếu sử dụng trong thời gian dài, có thể dẫn đến béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa…

Qua vụ việc này, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thực phẩm, bánh kẹo không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều loại kẹo, bánh “lạ” có thể chứa thành phần gây hại, thậm chí trộn chất kích thích nguy hiểm, dễ dẫn đến ngộ độc, rối loạn tâm thần, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe trẻ em.

Vì vậy, mỗi người cần bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ bắt đầu từ những lựa chọn an toàn trong từng bữa ăn, món quà.

“Chỉ sử dụng thực phẩm, bánh kẹo có bao bì, nhãn mác rõ ràng, nguồn gốc tin cậy, đồng thời kiểm soát chặt đồ ăn thức uống mà trẻ được cho, tặng từ người khác. Sau khi sử dụng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm không rõ nguồn gốc, nếu có các dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Chúng ta phải tránh tự ý cấp cứu vì mỗi loại ngộ độc có các biện pháp cấp cứu khác nhau. Việc gây nôn không đúng cách có thể làm bệnh nhân bị nghẹn, sặc, khó thở; đối với một số loại hóa chất, việc gây nôn có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản,” bác sỹ Bùi Anh Triết lưu ý./.

