Hà Tĩnh: Bắt một đối tượng, thu giữ 240kg cần sa khô

Ngày 12/8, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết Bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh thành công Chuyên án HT 825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 10/8, tại Km67 quốc lộ 8A, thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy có hành vi vận chuyển số lượng lớn tiền chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37K-366.60 do Phạm Ngọc Duy (sinh năm 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) điều khiển, cất giấu 115 kg cần sa khô.

Tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét nơi ở trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Ngọc Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ (không rõ lai lịch) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện, khởi tố nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy mới Loại ma túy mới sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ảo giác khiến người dùng bị mất kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội.