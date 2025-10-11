Người dân đồng thuận giao đất cho dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành

Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi qua xã Nha Bích (Đồng Nai) gần 10km đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, vượt kế hoạch giao mặt bằng của tỉnh đề ra.

Dù phải hy sinh cả diện tích cao su đang khai thác, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính, nhiều hộ dân vẫn sẵn lòng làm gương, tiên phong giao đất.

Lan tỏa tinh thần làm gương

Sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt giúp công tác giải phóng mặt bằng tại xã Nha Bích đạt tiến độ vượt trội.

Trên toàn địa bàn xã, dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi qua gần 10km. Nhờ sự ủng hộ tích cực của bà con, hiện nay, công trình đã chính thức được triển khai thi công trên đoạn 1,6km đầu tiên sau khi hoàn tất giải tỏa mặt bằng của 18 hộ dân ấp 3 với tổng diện tích 14 ha.

Anh Nguyễn Thế Sự, ngụ tại ấp 2 (xã Nha Bích) là một trong những hộ dân tiên phong trong việc bàn giao đất 1,1 ha để triển khai dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Anh Nguyễn Thế Sự, ngụ tại ấp 2 (xã Nha Bích) là một trong những hộ dân tiên phong trong việc bàn giao đất để triển khai dự án cao tốc đi qua địa phương.

Ban đầu, gia đình anh Sự có 3,7ha đất trồng cao su đang trong giai đoạn khai thác, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Trung bình mỗi tháng, gia đình thu về khoảng 37-38 triệu đồng, có thời điểm đạt đỉnh điểm là 45 triệu đồng/tháng.

Dự án cao tốc đi qua, gia đình anh Sự đã bị ảnh hưởng khoảng 1,1ha diện tích cao su. Sau khi bàn giao và giải tỏa phần diện tích này, gia đình anh Sự chỉ còn lại 2,6ha cao su. Việc này đã làm giảm thu nhập khoảng 1/3, trong khi gia đình anh có đến 6 nhân khẩu cùng sinh sống.

Mặc dù thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng qua các đợt vận động của chính quyền địa phương, anh Sự đã nhận thấy được ý nghĩa lớn lao của dự án.

Anh Nguyễn Thế Sự cho biết gia đình anh bàn giao đất cho dự án với mong muốn dự án thúc đẩy phát triển kinh tế rồi làm đẹp quê hương, xóm làng. Dù là người nông dân chỉ biết gắn bó với cây cao su, anh đã tiên phong giải phóng mặt bằng, bàn giao đất trước thời điểm khởi công động thổ.

Không chỉ gương mẫu thực hiện, anh Sự còn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc vận động bà con còn chưa đồng thuận. Anh Sự trực tiếp tham gia hỗ trợ cắt cây, giải tỏa mặt bằng, cùng chính quyền giải thích để mọi người hiểu và cùng nhau bàn giao đất cho Nhà nước.

“Mặc dù thu nhập giảm, nhưng đất, đường sá của mình nó sẽ đẹp lên khi có đường rồi. Nhà nước làm những con đường đẹp như thế thì giá trị đất cũng tăng lên. Tôi mong muốn lớn nhất là dự án sớm hoàn thành để con đường hoàn thành làm đẹp xóm làng và giúp bà con đi lại thuận tiện,” anh Sự mong muốn.

Còn gia đình anh Lâm Hảo, ở ấp 3 (xã Nha Bích) cũng là một trong những hộ tiên phong bàn giao đất cho dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành. Ban đầu, gia đình anh Lâm Hảo có tổng cộng 2ha đất trồng cao su. Gia đình đã tự nguyện bàn giao 0,7ha cao su hơn 10 năm tuổi cho dự án. Hiện tại, gia đình anh Lâm Hảo còn lại 1,3ha cao su.

Nguồn thu của gia đình chủ yếu dựa vào cao su. Mặc dù diện tích cao su bị thu hẹp đã ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, nhưng anh Hảo vẫn giữ tinh thần ủng hộ. Theo anh Lâm Hảo, diện tích cao su của gia đình đang cho mủ ổn định khi nghe tin phải bàn giao 0,7ha đất cũng có chút đắn đo. Thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào mấy cây cao su này. Mất đi một phần đất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế trước mắt.

Anh Lâm Hảo chia sẻ được chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền, vận động, tôi nhận thấy đây là dự án trọng điểm mang lại lợi ích chung cho cả địa phương và khu vực. Con đường cao tốc làm ra sẽ giúp việc vận chuyển hàng hóa và giao thương thuận tiện hơn rất nhiều, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Có đường mới sẽ làm tăng giá trị đất đai trong tương lai. Từ đó, tôi quyết định phải làm gương, tiên phong bàn giao đất trước. Tôi mong dự án sớm triển khai và hoàn thành để quê hương mình ngày càng khang trang và bà con có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn.

Đảm bảo lợi ích người dân

Theo ông Thân Quang Sang, Trưởng Ấp 3 (xã Nha Bích) dự án cao tốc đi qua địa bàn ấp đã làm xáo trộn cuộc sống của bà con, dẫn đến việc mất cây, mất đất sản xuất và ảnh hưởng đến công ăn việc làm.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương và Ban ấp, công tác tuyên truyền, vận động và giải thích về những lợi ích lâu dài của dự án đã giúp bà con đồng tình, ủng hộ. Về cơ bản, số đông bà con nhân dân rất ủng hộ, chủ động cắt cây, giải phóng mặt bằng và tham gia giao đất cho dự án.Bà con cũng có một số kiến nghị, mong muốn Nhà nước hỗ trợ thỏa đáng trong việc đền bù cây, bù đất, tạo việc làm và xem xét sắp xếp tái định cư cho những hộ có nhu cầu và đủ điều kiện.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa- Chơn Thành đi qua xã Nha Bích (Đồng Nai) đang thi công trên đoạn 1,6km tại ấp 3 với tổng diện tích 14ha. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Đặc biệt, bà con mong muốn có thông báo giá đất đền bù cụ thể nhanh chóng để yên tâm đầu tư ở nơi khác và ổn định cuộc sống. Ông Sang cho biết: trên địa bàn ấp 3 có 31 thửa đất, khoảng 18-19 hộ bị ảnh hưởng. Hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất là hộ của Ông Dương Văn Thảo, nhưng với vai trò là một đảng viên, ông đã rất tích cực và đi đầu trong việc giải phóng, bàn giao đất cho dự án.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích cho biết tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên địa bàn xã hiện đang diễn ra rất thuận lợi.

Sự thuận lợi này đến từ sự đồng thuận cao của người dân, bởi họ ý thức được rằng tuyến cao tốc sẽ mang lại lợi ích to lớn và những dư địa phát triển cho xã Nha Bích nói riêng và khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Nai nói chung.

Tuyến đường này giúp kết nối giao thông với các trung tâm lớn như TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên được rút ngắn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Do đó, qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân rất đồng thuận với chủ trương này.

Thời gian qua, các phòng ban, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích đã làm việc tích cực với các khu dân cư và hộ dân có đất bị ảnh hưởng. Hầu hết người dân đều sẵn sàng đồng thuận, thậm chí có trường hợp chủ động cưa hạ cây để giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhằm đảm bảo tiến độ tỉnh đã đề ra.

Dự án triển khai trên địa bàn xã với chiều dài gần 10km, ảnh hưởng đến 297 hộ dân. Đáng chú ý, xã Nha Bích đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đạt gần 40% tổng diện tích, vượt kế hoạch.

Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai ban hành trong tháng 9 tối thiểu 30% cho nhà đầu tư. Trong quá trình vận động, nhiều hộ dân, kể cả người đồng bào dân tộc thiểu số đã bày tỏ sự ủng hộ. Điển hình như hộ anh Thạch Bình bị ảnh hưởng trên 2 ha nhưng sẵn sàng nhận tiền cây trước và giao mặt bằng trước để kịp tiến độ công trình về đích cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Hồng Thái cho biết công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trong thời gian tới, xã sẽ luôn chủ động theo sát kế hoạch và văn bản chỉ đạo của tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội sát cánh cùng từng hộ dân và các ấp để tiếp tục vận động người dân đồng thuận.

Xã cũng sẽ sớm rà soát, hoàn thành các thủ tục còn thiếu sót, liên hệ với công an để xác định thông tin các trường hợp vắng mặt nhằm hoàn thành các trình tự thủ tục, ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt chi trả chính sách đền bù theo quy định.

Ông Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh trong phương án bồi thường luôn có tính nhân văn của Nhà nước, lồng ghép các chính sách chuyển đổi nghề cho hộ sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và chính sách khen thưởng đối với hộ đồng thuận.

Các phương án đền bù đều đã được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi ban hành, do đó được đa phần người dân ủng hộ và đón nhận một cách phấn khởi vì tính phù hợp và nhân văn của chính sách.

Câu chuyện người dân giao mặt bằng tại xã Nha Bích, nơi dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đi qua đã thể hiện sự đồng lòng của người dân. Dù phải đối mặt với những thiệt hại kinh tế không nhỏ, nhưng tinh thần làm gương, tiên phong giao đất đã lan tỏa mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi niềm tin vào lợi ích lâu dài của dự án.

Người dân kỳ vọng nơi tuyến cao tốc sẽ là động lực lớn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và làm đẹp quê hương theo đúng nguyện vọng./.

