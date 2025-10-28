Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu thực tế tại Gia Lai

Chiều 28/10, Đoàn học viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K75.B07-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Sở Công thương tỉnh Gia Lai về Chuyên đề “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và chính sách về nguồn vốn, công nghệ, ưu đãi về đầu tư cho phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”

Đoàn công tác do Tiến sỹ Đỗ Văn Quân-Phó Viện trưởng Viện Kinh tế-Xã hội và Môi trường (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm Trưởng đoàn; Tiến sỹ Lê Văn Toàn-Vụ Quản lý Đào tạo, Chủ nhiệm lớp, Phó Trưởng đoàn, cùng 56 học viên tham gia.

Tiếp đón Đoàn có ông Dương Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương và các đồng chí lãnh đạo phòng, ban nghiệp vụ của Sở.

Tại buổi làm việc, ông Dương Minh Đức đã thông tin về Hiện trạng các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh tới nay có 83 nhà máy điện đang vận hành phát điện với tổng công suất 4.046MW, gồm 57 nhà máy thủy điện với tổng công suất là 2.516MW; 17 nhà máy điện gió với tổng công suất 916MW; 07 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 606MWp (tương đương 484MW); 5.288 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 825MWp và 2 nhà máy điện sinh khối với tổng công suất 130MW. Theo Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII đã được duyệt, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2025-2030 khoảng 6.537MW.

Ông Dương Minh Đức cũng trình bày về Phương án phát triển các dự án năng lượng tại địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, với lợi thế về vị trí địa lý, tỉnh Gia Lai có quan điểm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo; chú trọng thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện gió ven bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác...

Tại buổi làm việc, đã có 15 ý kiến trao đổi của các đồng chí trong Đoàn công tác về công tác triển khai Quy hoạch điện VIII, công tác phát triển thủy điện; chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh,.. mong muốn sự quan tâm sâu sát hơn nữa của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và sự tham mưu của Sở Công thương đối với sự phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Đỗ Văn Quân đánh giá việc lựa chọn chủ đề làm việc rất kịp thời, thích ứng, nhanh nhạy và phù hợp với bối cảnh tình hình của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã hiểu hơn về thực tiễn Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và chính sách về nguồn vốn, công nghệ, ưu đãi về đầu tư cho phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, là cơ sở cho việc tổng kết thực tiễn gắn với lý luận trong quá trình học tập, đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K75.B07 làm việc tại Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Trước đó, chiều 27/10, Đoàn học viên K75.B07 đã đến thăm và làm việc với Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Tiếp đoàn có ông Nguyễn Minh Khứ-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng đại diện các phòng, phân xưởng và tổ chức đoàn thể của đơn vị.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Khứ giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển và kết quả hoạt động của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak. Hiện Công ty đang quản lý, vận hành 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất 173 MW, sản lượng điện bình quân hơn 600 triệu kWh mỗi năm. Công ty đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững ngành điện, chủ động ứng phó thiên tai, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới mô hình nhà máy thông minh.

Đoàn học viên đã trao đổi, thảo luận với đại diện Công ty về chuyên đề “Bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững thủy điện trong giai đoạn hiện nay.” Các ý kiến tập trung vào các nội dung như chuyển đổi số, đầu tư năng lượng sạch, tác động môi trường và mục tiêu phát triển xanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sỹ Đỗ Văn Quân đánh giá chủ đề nghiên cứu của lớp rất thiết thực, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoạt động thực tế giúp học viên bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình tham mưu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Khứ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa ngành điện lực và đất nước./.

