Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là Đảng bộ tiêu biểu

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và một số Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, cơ quan Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho hơn 3.600 đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nổi bật là những thành tựu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu phát triển lý luận và tư vấn chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; nâng cao hiệu quả hợp tác, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản, đảng cầm quyền trên thế giới, công tác xây dựng Đảng và tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả.

Ủy viên Bộ CHính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn cho công tác nghiên cứu lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đòi hỏi Học viện phải gánh vác những trách nhiệm to lớn hơn, nặng nề hơn.

Để Đảng bộ Học viện lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ Học viện cần: Tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, là Đảng bộ tiêu biểu, kiểu mẫu trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Chăm lo gìn giữ, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, coi đây là nền tảng, là cội nguồn cho sức mạnh, sức chiến đấu, yếu tố quyết định đối với hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Học viện.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện trong việc triển khai Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 đã được Bộ Chính trị phê duyệt; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên thực sự gương mẫu về mọi mặt, sắc về lý luận, sâu về chuyên môn, sát với thực tiễn, thành thạo về ứng dụng công nghệ số, có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Học viện tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trên mọi mặt công tác. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chủ trương, đường lối, chính sách, Học viện cần tham gia cụ thể, trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho các chương trình kinh tế-xã hội lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đây cần được xác định là hoạt động thực tiễn quan trọng của Học viện trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, để gánh vác những trọng trách do Đảng bộ Học viện giao phó; tin tưởng với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ lãnh đạo Học viện không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng là Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú trao “Cờ thi đua cho tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025” tặng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Học viện đã phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đạt được những kết quả rất quan trọng, nổi bật; tạo cho Học viện những bước phát triển mới, vị thế, uy tín ngày càng được nâng cao, tiếp tục có những đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện được bổ sung thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới sau khi tiếp nhận các cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và sáp nhập Học viện Hành chính quốc gia.

Đảng bộ Học viện hiện nay gồm các đảng bộ, chi bộ tổ chức và hoạt động gắn với cơ cấu tổ chức mới, gồm 9 đơn vị chức năng, 16 viện nghiên cứu-giảng dạy-thông tin-xuất bản và 6 học viện trực thuộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khách quan và công tâm, các đại biểu tham dự Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa XV nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa XV nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí.

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Chính trị quyết định ông Đoàn Minh Huấn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, điều động, phân công bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.