Giữ ổn định phương án tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Ngày 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Sở chủ trương giữ ổn định môn thi và cấu trúc đề thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, theo đó kỳ thi vẫn gồm ba môn thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Cùng với thi tuyển, Thành phố tiếp tục tính đến phương án xét tuyển đối với một số khu vực đặc thù như phương án đã áp dụng với xã đảo Thạnh An ở năm trước.

Ở giai đoạn trước hợp nhất, nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đều tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 công lập với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Việc giữ ổn định kỳ thi này trong năm tới nhằm tạo thuận lợi các trường trong công tác cũng như an tâm cho phụ huynh, học sinh trong việc định hướng học tập, chọn trường, sau khi ba địa phương hợp nhất.

Dự kiến, trong tháng 10/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố cấu trúc đề thi, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy của đề thi tuyển sinh.

Đây là cơ sở để các trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, định hướng ôn tập cho học sinh một cách phù hợp.

Cách ra đề thi tuyển sinh lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, đáp ứng mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Định hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học trong các nhà trường, gắn học với hành, đưa lý thuyết vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2025, các địa phương có thể chọn phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp để tuyển sinh vào lớp 10.

Trong đó, đối với phương thức thi tuyển, kỳ thi gồm ba môn: Toán, Văn và môn thứ ba là một môn thi hoặc bài thi tổ hợp. Môn thi thứ ba này do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục bậc Trung học cơ sở (gồm Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học), bảo đảm không chọn một môn quá 3 năm liên tiếp.

Việc chọn môn thi thứ ba sẽ được công bố sau khi kết thúc học kì I nhưng không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2,5 triệu học sinh, hơn 3.000 trường học.

Riêng bậc Trung học phổ thông, toàn thành phố có 170 trường công lập, trong đó có 4 trường chuyên là Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương./.

