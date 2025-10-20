Hà Nội yêu cầu không làm gián đoạn bữa ăn bán trú cho học sinh

Liên quan đến việc “thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Cự Khê có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm,” chiều 20/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã có văn bản số 4329/SGDĐT-GDTH ngày 20/10/2025 gửi Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh (Hà Nội) về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh; đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc xã kiểm tra, rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê và các trường học trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm hoặc vi phạm quy định hợp đồng cung cấp suất ăn cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh chỉ đạo Trường Tiểu học Cự Khê tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú, không để làm gián đoạn và ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, tạo sự yên tâm đối với phụ huynh khi gửi con; đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh thông tin kết quả kiểm tra và phương án ổn định hoạt động bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê về Sở để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Cự Khê tổ chức bán trú cho học sinh theo hình thức công ty cung cấp suất ăn trọn gói. Ngày 15/10, trong quá trình kiểm tra bữa ăn bán trú, nhà trường và phụ huynh giám sát phát hiện thực phẩm (trứng cút) có mùi bất thường, không bảo đảm chất lượng. Nhà trường đã ngay lập tức dừng sử dụng và thay thế bằng trứng gà luộc cho học sinh.

Ngày 16/10, tại cuộc họp nhà trường với đại diện cha mẹ học sinh của các lớp, các phụ huynh đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (đơn vị cung cấp suất ăn) từ ngày 17/10.

Nhà trường đã gửi thông báo về việc tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh và báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh ra quyết định chỉ định đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh…

Ngày 19/10, nhà trường thông báo về việc tạm thời điều chỉnh phương án ăn bán trú và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới cho học sinh.

Thông báo nêu trong thời gian nhà trường và chính quyền hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai phương án để bảo đảm việc ăn và nghỉ trưa của học sinh.

Trong đó, phương án 1 là phụ huynh chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường, nhà trường bố trí thầy, cô chăm sóc, giám sát để các con ăn và nghỉ trưa tại lớp; phương án 2 là phụ huynh đón con về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10 giờ 30 phút và đưa con trở lại trường vào 13 giờ 30 phút để học buổi chiều.

Nhà trường cũng cam kết thực hiện quy trình lựa chọn đơn vị nhà bếp mới minh bạch, thận trọng, đúng quy định; xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ thực phẩm đầu vào, suất ăn và lưu mẫu; không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố mất an toàn thực phẩm nào trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đến ngày 20/10, theo thống kê của trường, có 1.335 học sinh đến trường trong tổng số 1.518 học sinh, đạt 88%. Có 182 học sinh nghỉ có phép với nhiều lý do như sức khỏe, phụ huynh không thể đưa đón con, một số phụ huynh không chuẩn bị được cơm trưa cho con...; 1 học sinh nghỉ không phép.

Có 497 học sinh mang cơm đi và ngủ tại trường (37%); 838 học sinh tan học và ra về lúc 10 giờ 30 phút (63%).

Nhà trường đang tiến hành thực hiện các quy trình mời thầu mới như xây dựng kế hoạch, gửi thư mời, tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị thầu./.

Kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú tại trường học, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao chất lượng thực phẩm.