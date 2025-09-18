Kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú

Tại buổi làm việc về công tác tổ chức ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố chiều 18/9, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đề nghị, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11/7/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học; Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội hướng dẫn đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn năm học 2025 - 2026.

Trước thông tin phản ánh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh có dấu hiệu “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch rồi cung ứng cho một số trường học ở Thủ đô, các cơ quan chức năng của thành phố đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà lưu ý, các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các đơn vị được lựa chọn cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ các bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn quản lý; đồng thời giám sát, đánh giá việc tổ chức các bữa ăn.

Trong trường hợp phát hiện vi phạm, các đơn vị cần tạm dừng ngay việc cung cấp suất ăn, thực phẩm nguyên liệu chế biến của các đơn vị cung cấp; đồng thời tổ chức lựa chọn kịp thời đơn vị đáp ứng các điều kiện thay thế và xem xét, xử lý trách nhiệm hiệu trưởng các trường trên địa bàn quản lý nếu để xảy ra vi phạm. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn trường học thuộc địa bàn quản lý.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 2.200 trường công lập tổ chức ăn bán trú cho học sinh với 3 hình thức: tự nấu, liên kết với đơn vị để tổ chức nấu và cung cấp suất ăn sẵn. Sở Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội ban hành, hướng dẫn thực hiện các quy định an toàn thực phẩm cho các cơ sở cung cấp suất ăn và trường học; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra đột xuất, đánh giá việc thực hiện, đề xuất xử lý các tập thể, cá nhân có vi phạm theo quy định...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường tăng cường quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường. Trong đó, Sở lưu ý các đơn vị phải bảo đảm 100% thực phẩm có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ; chỉ nhập thực phẩm từ các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cơ sở sản xuất kinh, doanh được công bố sản phẩm theo quy định, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn, biến chất...

Tại buổi làm việc, đại diện một số xã, phường đã báo cáo về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh từ đầu năm học đến nay. Các đơn vị đều cam kết triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung này trong thời gian tới để bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh.

Trong ngày 18/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Công an, Văn hóa và Thể thao, Thuế và Ủy ban Nhân dân các phường, xã tăng cường công tác bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã lựa chọn đơn vị đủ năng lực đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và cung cấp suất ăn cho các bữa ăn bán trú thuộc phạm vi quản lý; tổ chức các bữa ăn bán trú theo các quy định hiện hành.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để xảy ra vi phạm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn trường học thuộc địa bàn quản lý.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý./.

