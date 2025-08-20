Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm

“Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm trong một chủ trương rất nhân văn” là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong với ngành giáo dục Thủ đô trong thực hiện chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2025-2026 tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 của Hà Nội diễn ra sáng 20/8.

Chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm chính

Từ năm học 2025-2026, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội quyết định hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non và tiểu học trên toàn địa bàn thành phố với mức 20.000 đồng/học sinh/ngày. Ở các khu vực khó khăn mức hỗ trợ là 30.000 đồng. Hiện các trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai cho phụ huynh đăng ký ăn bán trú trong năm học tới. Tổng ngân sách Thủ đô chi cho hỗ trợ bữa ăn bán trú khoảng 3.000 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho hay đây là một con số lớn với Hà Nội và rất lớn với nhiều địa phương. Việc Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non, tiểu học là một chủ trương rất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, phụ huynh và học sinh rất phấn khởi. Tuy nhiên, qua nắm bắt dư luận cho thấy còn nhiều vấn đề phải trao đổi để một chủ trương nhân văn không bị thực hiện lệch lạc. Theo đó, ông Phong giao chính quyền cấp xã phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề này.

“Không buông lỏng quản lý, không để các trường tự tung tự tác, tuyệt đối không để tiêu cực, lợi ích nhóm trong một chủ trương rất nhân văn. Chúng ta chăm lo con em mình như thế nào thì hãy chăm lo miếng ăn, giấc ngủ học sinh như thế," Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, đồng thời ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Mặt trận Tổ quốc thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc này.

Giáo dục Thủ đô phải là giáo dục chất lượng cao

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho hay Hà Nội đã xác định 3 điểm đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao nguồn nhân lực Thủ đô là đột phá thứ 3, phấn đấu đưa giáo dục Thủ đô phải thực sự là giáo dục chất lượng cao và hội nhập quốc tế là một trong 6 nhiệm vụ. Hà Nội phải tiên phong trong kỷ nguyên mới, trong đó có giáo dục đào tạo. Đây cũng là nhiệm vụ Bộ Chính trị đặt ra cho Hà Nội.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Phong đề nghị lãnh đạo ngành giáo dục thành phố và lãnh đạo 126 xã phường nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh, vai trò với giáo dục Thủ đô, với đất nước.

Ông cũng lưu ý Ngành giáo dục Hà Nội phải thực hiện mạnh mẽ hơn, không chỉ khuyến khích mà phải xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục STEM, giáo dục sáng tạo trong trường học, đưa tiếng Anh thành ngoại ngữ thứ 2, không phân biệt trường nội thành hay ngoại thành. “Hà Nội phải làm vì chúng ta đã cam kết với thế giới khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO,” ông Phong nói.

Giáo dục Thủ đô phải là giáo dục chất lượng cao. (Ảnh: NTCC)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số, nhanh chóng xây dựng ngay cơ sở dữ liệu giáo viên của toàn thành phố, ở tất cả các cấp học.

Ông Phong đặc biệt lưu ý việc phát triển giáo dục nghề nghiệp và cho rằng các báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ít khi nêu chỉ số này.

“Tất cả các thành phố tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp đều cao hơn Hà Nội rất nhiều. Giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng rất nhiều thách thức. Cần phải có một hội nghị riêng về vấn đề này ngay sau 2/9,” ông Phong chỉ đạo.

Không để cán bộ cấp xã không có chuyên môn quản lý giáo dục

Liên quan đến việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, một trong những vấn đề thực tế đặt ra là cán bộ quản lý giáo dục cấp xã không có chuyên môn về giáo dục. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chỉ có 61% cán bộ phòng văn hóa - xã hội ở các xã, phường có chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục đào tạo.

Trước thực trạng này, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh Hà Nội không thiếu nhân lực và đây là vấn đề phải giải quyết ngay: “Dứt khoát sau 3 tháng vận hành không để tình trạng này xảy ra.”

Bên cạnh vấn đề nhân sự quản lý giáo dục cấp xã, phường, ông Phong cũng chỉ đạo uỷ ban nhân dân các xã, phường sớm rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Quy hoạch phù hợp thực tiễn nhưng phải dự báo được về quy mô dân cư. Kinh nghiệm của các nước phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cho thấy sau khoảng 20 năm đô thị hóa cao sẽ có biến động về dân cư: khu vực xa đô thị giảm dần và thừa trường học. Hà Nội nên xây các trường phổ thông liên cấp và việc quy hoạch xây dựng phải có sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để đảm bảo phù hợp và đỡ lãng phí ngân sách./.

