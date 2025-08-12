Hà Nội khẩn trương chuẩn bị hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên Hà Nội triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.

Đây là chính sách thực hiện theo ý kiến gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 17/4/2025, được đông đảo dư luận xã hội đánh giá tích cực bởi ý nghĩa nhân văn trong việc góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục, chính sách học đường, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô.

Hiện, công tác chuẩn bị đã và đang được thành phố, sở, ngành, nhà trường khẩn trương triển khai, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học chất lượng, an toàn và minh bạch.

Đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú

Với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, chính sách không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn nâng cao chất lượng giáo dục 2 buổi/ngày.

Mới đây ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cha mẹ học sinh về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú; phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ văn bản quy định hiện hành, chỉ đạo việc tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo cung cấp năng lượng và dinh dưỡng cho học sinh đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển thể lực, trí lực theo lứa tuổi. Sở rà soát cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu tốt nhất phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học...; chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng đối với bữa ăn bán trú. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú…

Các xã, phường chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và văn bản hướng dẫn của ngành có liên quan đối với cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý và thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật...Tính nhân văn sâu sắc của chính sách này đã nhận được sự ủng hộ tích cực và sự đồng thuận cao từ phụ huynh.

Chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chị Đỗ Thị Thủy (phụ huynh có 2 con theo học tại Trường Tiểu học Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô) cho biết: “Khoản hỗ trợ này rất đáng quý, giúp gia đình tôi giảm gánh nặng tài chính. Chất lượng bữa ăn của nhà trường cũng được đảm bảo nên gia đình tôi yên tâm để con ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi và học tập tại trường.”

Chị Trần Thị Na (phụ huynh Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A, xã Xuân Mai) bày tỏ mong muốn, chất lượng bữa ăn khi được nhà nước hỗ trợ vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh, công khai nhà cung cấp, có sự tham gia của phụ huynh trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm đầu vào.

Nỗ lực chuẩn bị các điều kiện

Xác định đây là chính sách nhân văn, không chỉ góp phần tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho trẻ em Thủ đô mà còn làm lan tỏa niềm tin đối với xã hội về sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, hiện các sở, ngành và nhà trường đang gấp rút chuẩn bị, bảo đảm tổ chức bữa ăn an toàn, minh bạch, đúng quy định, tạo niềm tin cho hàng trăm nghìn gia đình có con học tiểu học trên địa bàn thành phố.

Để tổ chức bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng, Sở Y tế Hà Nội được giao chủ trì xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, phối hợp cùng các sở liên quan như: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường đánh giá năng lực doanh nghiệp. Hội đồng thẩm định sẽ được thành lập, bảo đảm công khai, khách quan. Danh sách đơn vị cung cấp đủ điều kiện sẽ được công khai, làm cơ sở để các trường chủ động ký hợp đồng, triển khai từ đầu tháng 9/2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu, các nhà trường lên phương án tổ chức bán trú cụ thể, từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, cải tạo bếp ăn một chiều cho đến việc tập huấn nhân viên và triển khai kế hoạch dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi.

Tại Trường Tiểu học Đồng Tháp (xã Đan Phượng), khâu chuẩn bị đang được nhà trường khẩn trương triển khai. Theo nhà giáo Đậu Thị Thanh Hoan, Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2024 - 2025, trường chỉ có khoảng 300/800 học sinh đăng ký ăn bán trú; trong đó, lý do chủ yếu liên quan đến chi phí.

“Với chính sách này, chắc chắn số học sinh đăng ký tham gia bán trú sẽ tăng lên. Các con ở lại trường vào buổi trưa sẽ đảm bảo sự an toàn, tăng chất lượng của việc dạy 2 buổi/ngày. Các khâu liên quan tới tổ chức bữa ăn bán trú đang được nhà trường rà soát lại, không để ảnh hưởng tới chất lượng bữa ăn,” nhà giáo Đậu Thị Thanh Hoan chia sẻ.

Theo nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam, chính sách hỗ trợ ăn bán trú không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tạo môi trường giáo dục công bằng hơn. Khi mọi học sinh đều được ăn trưa đầy đủ, dinh dưỡng, không phân biệt điều kiện kinh tế, các em sẽ học tập tốt và phát triển toàn diện hơn.

Nhấn mạnh yếu tố an toàn thực phẩm là then chốt, nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm cho rằng bếp ăn của các trường phải được tổ chức theo quy định, bố trí một chiều, khay, thìa phải sấy khô, nguyên liệu phải truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cơ quan chức năng cùng phụ huynh học sinh cần tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất để không xảy ra vi phạm.

Trước đó, ngày 9/7/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học ở thành phố năm học 2025-2026, với tỷ lệ thống nhất cao.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ gồm: Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi và các xã thuộc bãi giữa sông Hồng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính). Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại của thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày (hỗ trợ bữa ăn chính).

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày). Thời gian hỗ trợ trong năm học 2025-2026 (theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng/năm học).

Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 100% học sinh tiểu học năm học 2025-2026 khoảng 3.063 tỷ đồng; số đối tượng được hỗ trợ khoảng 768.000 học sinh (công lập khoảng 707.727 học sinh, tư thục khoảng 60.273 học sinh). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp./.

