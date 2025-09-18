Hà Nội: Trường học thực hiện “kiểm thực 3 bước” nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm

Chỉ nhập thực phẩm từ các cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh được công bố sản phẩm theo quy định; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn, biến chất; 100% thực phẩm phải có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp; ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ... Đây là những nội dung quan trọng được nêu tại văn bản số 3672/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 15/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi Phòng Văn hóa-Xã hội các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm học 2025- 2026.

Theo đó, về việc quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải bảo đảm các điều kiện như: thiết kế, bố trí theo nguyên tắc một chiều; có khu vực rửa tay, vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bảo đảm đủ nước sạch dùng cho ăn uống, chế biến theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Các nhà trường cần thực hiện nghiêm quy trình “kiểm thực 3 bước” gồm: kiểm tra nguyên liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình chế biến, kiểm tra trước khi sử dụng; thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn phải thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm. Hợp đồng cần ghi rõ trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc cung cấp thực phẩm không bảo đảm; có biên bản giao nhận hằng ngày, lưu hồ sơ tối thiểu 12 tháng.

Mỗi nhà trường cần thành lập tổ, nhóm công tác về an toàn thực phẩm, do thủ trưởng đơn vị (hoặc phó thủ trưởng) làm tổ trưởng; phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phối hợp với cha mẹ học sinh tham gia kiểm tra thực phẩm đầu vào, giám sát khâu chế biến, lưu mẫu, thực hiện công khai tài chính và nguồn gốc thực phẩm...

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm tại đơn vị mình. Nếu để xảy ra vi phạm, ngộ độc thực phẩm hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nhà trường còn có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc đánh giá, kiểm tra các đơn vị cung cấp thực phẩm (bao gồm cả nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa), nguyên liệu, suất ăn bán trú cho học sinh đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; tổ chức kiểm tra định kỳ (ít nhất 1 lần/tháng) và kiểm tra đột xuất khu vực bếp ăn, căng tin...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, Phòng Văn hóa-Xã hội phường, xã cùng các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bán trú tại các đơn vị, trường học; kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quản lý hoạt động dịch vụ ăn uống xung quanh cổng trường; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý khi có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.../.

Đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 diễn ra từ ngày 15/4-15/5 có chủ đề: Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.