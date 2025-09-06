Hưng Yên: Sức khỏe các học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn bán trú đã ổn định

Ngày 6/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) cho biết sức khỏe của 41 học sinh tiểu học và một cô giáo nhập viện sau bữa ăn trưa bán trú đã ổn định, tiến triển tốt; trong đó, ngày 5/9 đã có 5 học sinh được xuất viện. Nếu không có gì thay đổi, thứ Hai tuần tới (8/9), 37 học sinh và cô giáo sẽ được xuất viện.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã tới Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực thăm hỏi, động viên các em học sinh, cô giáo đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện; đồng thời đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Phụ Dực và Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Mỹ.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Mỹ báo cáo đã cung cấp hồ sơ, lưu mẫu thức ăn cho Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên mang đi xét nghiệm từ ngày 3/9, hiện chưa có kết quả. Nhà trường cũng đã tạm dừng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phụ Dực kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ theo quy định.

Sở cũng đã kịp thời ban hành công văn tăng cường quản lý công tác bán trú trong các trường phổ thông có cấp tiểu học nhằm chấn chỉnh các trường trong công tác tổ chức bán trú cho học sinh.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, các xã, phường tăng cường kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại các trường phổ thông có cấp tiểu học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn cho học sinh.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin chiều 3/9, sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên), một cô giáo và 41 học sinh của trường đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực thăm khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học An Mỹ nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Hầu như các học sinh vào viện đều có triệu chứng giống nhau như đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Trường hợp nữ giáo viên bị nặng nhất, nhập viện từ khoảng 17 giờ ngày 3/9 với tình trạng quặn đau ở bụng, đến 21 giờ cùng ngày mới cắt được cơn đau...

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực đã huy động thêm các kíp bác sỹ cấp cứu, điều dưỡng, điều trị rối loạn tiêu hoá và theo dõi ngộ độc thức ăn đối với giáo viên, các học sinh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cử cán bộ về cơ sở, tới Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, Trường Tiểu học An Mỹ, xã Phụ Dực để xác minh, thu thập thông tin về sự việc.

Lãnh đạo xã Phụ Dực đến Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực thăm hỏi, động viên giáo viên và học sinh./.

Hơn 40 học sinh tiểu học ở Hưng Yên nhập viện sau bữa ăn bán trú Sau bữa ăn trưa bán trú tại Trường Tiểu học An Mỹ, một cô giáo và 41 học sinh của trường này đã phải vào Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) nhập viện, cấp cứu.