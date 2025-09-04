Vụ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tân gia: Xử phạt và đình chỉ cơ sở nấu cỗ

Liên quan đến vụ việc ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra sau tiệc tân gia trên địa bàn xã Ia Hiao vào cuối tháng Tám vừa qua, Sở Y tế Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với cơ sở nấu cỗ phục vụ buổi tiệc, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này trong 2 tháng.

Theo kết quả kiểm tra đột xuất của đoàn liên ngành, cơ sở này đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm: kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chủ cơ sở và người chế biến không có giấy xác nhận đã tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; không thực hiện chế độ kiểm thực "ba bước" theo quy định.

Cơ sở thiếu dụng cụ chế biến, bảo quản riêng cho thực phẩm sống và chín; không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã chế biến trong bố trí, vận hành bếp ăn.

Để siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm, Ủy ban Nhân dân xã Ia Hiao đã yêu cầu 80 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và quầy tạp hóa trên địa bàn ký cam kết chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, xã sẽ phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyên đề cho các hộ kinh doanh nhằm nâng cao ý thức và kiến thức chuyên môn.

Trước đó, vào cuối tháng Tám, tại buổi tiệc tân gia của một hộ dân ở thôn Chrôh Pơnan (xã Ia Hiao), 151 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đau bụng, sốt... và phải nhập viện điều trị.

Đến nay, toàn bộ nạn nhân đã xuất viện và sức khỏe ổn định./.

