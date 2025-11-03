Nhật Bản: Bị gấu tấn công khi vào rừng hái nấm, một phụ nữ tử vong

Cảnh sát Nhật Bản ngày 3/11 cho biết đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ 79 tuổi ở khu vực rừng núi của tỉnh Akita, Đông Bắc nước này, với các vết thương nghiêm trọng trên mặt nghi do bị gấu tấn công.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn thông báo của cảnh sát cho biết nạn nhân được xác định là bà Kiyo Goto, sống gần khu vực này.

Bà Goto gọi điện cho người thân vào sáng 2/11 nói rằng bà vào rừng hái nấm.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, bà Goto không trở về nhà và người dân đã gọi điện báo cảnh sát. Thi thể của bà được tìm thấy vào khoảng 9h sáng 3/11 theo giờ địa phương.

Trước tình hình các vụ gấu tấn công ngày càng nghiêm trọng tại tỉnh Akita, Thống đốc Kenta Suzuki đã đề nghị xem xét việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) hỗ trợ chính quyền địa phương.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cho biết SDF có thể hỗ trợ chính quyền tỉnh Akita bằng cách tham gia vận chuyển và xử lý gấu bị tiêu diệt, song không được phép trực tiếp tham gia vào hoạt động bắt hoặc tiêu diệt gấu.

Không chỉ Akita, nhiều địa phương khác của Nhật Bản gần đây cũng ghi nhận các vụ gấu xuất hiện và tấn công con người.

Hôm 25/10, một số địa phương đã gửi cảnh báo đến người dân và du khách cần thận trọng khi đi rừng, thậm chí cảnh giác với khả năng gấu tiếp cận khu dân cư.

Hiện Nhật Bản sắp bước vào cao điểm mùa lá đỏ, khoảng thời gian đẹp nhất trong năm về cảnh sắc và thời tiết, thu hút nhiều du khách ngắm cảnh, leo núi hoặc dã ngoại.

Giáo sư Mayumi Yokoyama thuộc chuyên ngành quản lý động vật hoang dã của Đại học Công lập Hyogo cho biết, ở các khu vực như Tohoku và miền Trung Nhật Bản, số lượng gấu tăng mạnh, dẫn đến việc cạnh tranh thức ăn gay gắt ngay trong phạm vi sinh sống. Vì thế, nếu không may bắt gặp gấu trong tự nhiên, con người có nguy cơ cao sẽ bị gấu chủ động tấn công.

Hôm 31/10, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn gấu nhưng không được làm ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường sinh sống của chúng./.

