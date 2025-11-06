Nguyên nhân nam sinh lớp 8 dùng dao đâm bạn rồi hất xuống hồ ở Lào Cai

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Quang Trung dùng hung khí đâm bạn học nhiều lần, chiều 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hai em V.T.Đ và N.L.T đều là học sinh lớp 8E, Trường Trung học cơ sở Quang Trung, tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do N.L.T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ.

Nắm được mâu thuẫn, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Tuy nhiên, sáng 5/11, em N.L.T tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Đến khoảng 15 giờ 35 cùng ngày, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi, thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng và vai của N.L.T. Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Rất may, sau đó có người dân đi qua và kéo N.L.T lên bờ rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai để cấp cứu. Hiện, sức khỏe của em N.L.T đã ổn định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác và có dấu hiệu của tội phạm “giết người." Tuy nhiên, V.T.Đ, sinh ngày 8/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 5/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều clip, hình ảnh về một nam sinh ở tỉnh Lào Cai sử dụng hung khí đâm bạn học nhiều lần rồi hất bạn xuống hồ nước. Vài phút sau, nạn nhân may mắn được người dân vớt lên với nhiều vết thương trên cơ thể./.

