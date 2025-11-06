Điều tra, xác minh vụ việc nam sinh đâm bạn rồi hất xuống hồ ở Lào Cai

Tối 5/11, trên mạng xã hội Facebook lan tuyền nhiều clip, hình ảnh về một nam sinh ở tỉnh Lào Cai sử dụng hung khí đâm bạn học nhiều lần rồi hất bạn xuống hồ nước.

Vài phút sau, nạn nhân may mắn được người dân vớt lên với nhiều vết thương trên cơ thể. Liên quan đến clip trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, vào khoảng 16 giờ ngày 5/11, sau khi học sinh toàn trường đã tan học, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Quang Trung được Công an phường Yên Bái báo tin có 2 học sinh lớp 8E của trường là V.T.Đ và N.L.T xảy ra xô xát ở khu vực hồ km5, phường Yên Bái.

Ngay sau khi nhận được thông tin, giáo viên chủ nhiệm lớp 8E và gia đình hai học sinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa em N.L.T đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe.

Em T. bị thương ở phần mô mềm, sức khỏe tạm thời ổn định. Bố của em V.T.Đ đã đưa Đ. ra Công an phường Yên Bái trình báo sự việc.

Trường Trung học cơ sở Quang Trung đã báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến hai học sinh này với Ủy ban Nhân dân phường Yên Bái và Phòng An ninh Nội bộ (Công an tỉnh Lào Cai).

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Yên Bái và nhà trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xác minh vụ việc; chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Quang Trung đồng hành, giúp đỡ gia đình em N.L.T trong suốt quá trình thăm khám, điều trị và theo dõi sức khỏe.

Nhà trường cần quán triệt trong học sinh toàn trường về hành vi ứng xử văn minh với thầy, cô giáo, bạn học; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Nguyên nhân vụ việc nam sinh đâm bạn rồi hất xuống hồ đang được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra./.

