Hàn Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2026 lên hơn 47 tỷ USD

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng năm 2026 lên 66.300 tỷ won (tương đương 47,6 tỷ USD), tăng 8,2% so với năm nay.

Đây được xem là mức tăng cao nhất trong 7 năm qua kể từ năm 2019, phản ánh quyết tâm của Seoul trong việc củng cố năng lực quốc phòng và chuẩn bị tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington.

Theo đề xuất ngân sách được trình lên Quốc hội ngày 2/9, Seoul sẽ dành 8.900 tỷ won, tăng 22,3% so với năm nay, để tăng cường hệ thống răn đe ba trụ cột. Hệ thống này bao gồm: phòng thủ tên lửa đa tầng Korea Air and Missile Defense, nền tảng tấn công phủ đầu Kill Chain, và hệ thống trừng phạt - đáp trả quy mô lớn Korea Massive Punishment and Retaliation.

Ngân sách dành cho công nghệ tác chiến ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tích hợp lực lượng có người lái và không người lái sẽ tăng gần gấp đôi, đạt mức 340,2 tỷ won.

Bên cạnh đó, 5.900 tỷ won sẽ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng, tăng 19,2% so với năm trước.

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đang đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao OPCON trong nhiệm kỳ 5 năm của mình. Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhiều lần bị trì hoãn do các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Việc chuyển giao quyền chỉ huy đòi hỏi Seoul phải đáp ứng ba điều kiện gồm năng lực chỉ huy liên quân, năng lực tấn công và phòng thủ trên không, cùng môi trường an ninh khu vực phù hợp.

Trong bối cảnh Washington đang gây sức ép để Hàn Quốc nâng chi tiêu quốc phòng từ mức 2,32% lên 5% GDP, Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng trong chuyến thăm Mỹ tháng trước.

Văn phòng tổng thống cho biết đàm phán vẫn đang tiếp diễn và dự kiến sẽ được thảo luận trong một "gói thỏa thuận" toàn diện về thương mại, kinh tế và an ninh./.

