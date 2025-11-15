Chủ tịch Quốc hội dự Lễ tiếp nhận tác phẩm điêu khắc ánh sáng “Sức mạnh của lòng dân”

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân" do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chào mừng Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chuẩn bị khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Tác phẩm "Sức mạnh của lòng dân" cao 1.946mm, thể hiện năm tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; rộng 80cm - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Tác phẩm được kiến tạo với hình tượng 18 chim Lạc bay trên nền mây, biểu trưng cho 18 đời Vua Hùng, cội nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, gợi lên khát vọng vươn cao, vươn xa của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Ở vị trí trung tâm là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của độc lập, tự do và chủ quyền quốc gia.

Khi ánh sáng chiếu rọi đến cự ly 2.025mm so với tác phẩm, bóng đổ của tác phẩm tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ lá phiếu đầu tiên trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946. Khi ánh sáng di chuyển, bóng của Quốc huy hiện lên rõ nét, hòa quyện cùng tạo hình tác phẩm để truyền tải thông điệp "Sức mạnh của lòng dân."

Tác phẩm sử dụng chất liệu chủ đạo là đồng và sắt, lấy cảm hứng từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nhà giành lại nhờ gan sắt/ Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng." Khoảng cách ánh sáng là 2.026 mm cũng là biểu tượng hướng tới chặng đường 80 năm Quốc hội đồng hành với sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và nghệ thuật, thể hiện sinh động mối quan hệ khăng khít giữa lãnh tụ và nhân dân, đồng thời tôn vinh sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí làm chủ đất nước của dân tộc.

Việc tiếp nhận và trưng bày tác phẩm tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam không chỉ góp phần làm phong phú thêm giá trị hiện vật, nâng cao trải nghiệm của công chúng mà còn khẳng định tinh thần dân chủ, niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội, tôn vinh giá trị đại đoàn kết dân tộc.

Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Bùi Văn Tự đã trao tặng tác phẩm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao Vụ Thông tin và Thư viện (Văn phòng Quốc hội) tiếp nhận, bảo quản và trình chiếu tác phẩm tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam một cách trang trọng, khoa học, bảo đảm giá trị nghệ thuật, lịch sử của tác phẩm, tổ chức các hoạt động giới thiệu tới công chúng một cách hiệu quả và sinh động./.

