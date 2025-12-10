Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 10/12: Việt Nam chờ "mưa" HCV ngày ra quân

Ngày 10/12 - Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi có đến 32 bộ huy chương được trao.

Đoàn thể thao Việt Nam cũng sẽ bước vào thi đấu ở nhiều môn mũi nhọn hứa hẹn sẽ giành huy chương Vàng ngay trong ngày đầu tiên.

Trong ngày thi đấu hôm nay, các vận động viên Việt Nam sẽ tham gia nhiều môn thi đấu, trong đó Taekwondo, Canoeing và Bơi lội được dự đoán sẽ giành "vàng."

Taekwondo sẽ "mở hàng" huy chương Vàng?

Môn Taekwondo sẽ bước vào tranh huy chương ngay từ lúc 9 giờ và đây cũng là môn thi đấu mà các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng tỏa sáng và "mở hàng" thành công.

Taekwondo thi đấu liền 6 nội dung biểu diễn gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam - nữ và đồng đội hỗn hợp tự do.

Ở môn này, kỳ vọng được đặt vào Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà (nội dung đôi hỗn hợp); Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc (đồng đội nam); hay Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên và Nguyễn Thị Kim Hà (đồng đội nữ).

Tất nhiên, ở môn Taekwondo, các vận động viên Việt Nam chắc chắn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ đến từ nước chủ nhà Thái Lan.

Kỳ vọng Canoeing

Canoeing cũng là một trong những môn bước vào tranh huy chương sớm trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 33.

Đây là môn thi đấu mà đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích với việc giành đến 8 huy chương Vàng ở SEA Games 31, và giờ tiếp tục hy vọng điều đó sẽ lại đến với sự góp mặt của Nguyễn Thị Hương.

Nguyễn Thị Hương - người đã giành đến 5 huy chương Vàng - giờ đây lại mang trọng trách "mở hàng vàng" cho đội tuyển Đua thuyền Việt Nam.

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Hương sẽ thi đấu chung kết đơn nữ 500m và đôi nữ 500m, đều diễn ra từ 15 giờ chiều nay tại Pattaya. Đây là hai nội dung cô từng thống trị tuyệt đối.

Ngoài Nguyễn Thị Hương, Đội tuyển Đua thuyền cũng kỳ vọng Diệp Thanh Hương và Phạm Hồng Quân có thể tạo bất ngờ trong ngày ra quân.

Niềm hy vọng trên đường đua xanh?

Cũng trong ngày 10/12, bơi lội sẽ diễn ra các nội dung 100m ngửa nam, 100m tự do nam, 200m bướm nữ, 200m hỗn hợp cá nhân nam, 50m ếch nữ và tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Theo lịch thi đấu, vòng loại các nội dung thi đấu sẽ diễn ra trong buổi sáng 10/12, còn chung kết bắt đầu từ 18h cùng ngày.

Trần Hưng Nguyên chính là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất của Bơi lội Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên.

Đường đua 200m hỗn hợp cá nhân nam từ lâu được xem là “sân chơi riêng” của Trần Hưng Nguyên khi anh ba kỳ SEA Games liên tiếp giành được huy chương Vàng ở nội dung này.

Với những gì đã thể hiện, Hưng Nguyên rất có thể sẽ là người "mở hàng" huy chương Vàng cho Đội tuyển Bơi Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Cùng với Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn cũng đang có phong độ tốt và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trên đường đua xanh.

Jujitsu liệu có gây bất ngờ?

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam nhập cuộc SEA Games 33 với 4 hạng cân đối kháng (-62kg nam, -77kg nam, -52kg nữ, -63kg nữ) và 2 nội dung diễn luyện (Duo show nam, Duo show nữ).

Nhà đương kim vô địch thế giới 56kg Đào Hồng Sơn được xem là niềm hy vọng lớn cho Jujitsu Việt Nam khi anh từng giành huy chương vàng hạng cân 56kg nam tại SEA Games 31 và 32.

Đào Hồng Sơn hiện là tuyển thủ Jujitsu Việt Nam có thành tích SEA Games tốt nhất. Tuy nhiên, năm nay, Hồng Sơn sẽ thi đấu ở nội dung fighting 62kg nam sau khi buộc phải nâng hạng vì hạng 56kg không được tổ chức.

Ngoài những môn thi đấu kể trên, trong ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam còn thi đấu ở nhiều môn khác, trong đó môn Bi sắt cũng sẽ thi đấu chung kết vào buổi chiều.

Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm, Thái Thị Hồng Thoa và Nguyễn Văn Dũng được chờ đợi sẽ mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.