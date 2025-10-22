Tuổi trẻ đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 4.088 điểm cầu với tổng số 80.849 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ngay từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội, nắm tình hình đoàn viên, thanh, thiếu nhi đối với đại hội đảng các cấp và đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn từ những nội dung gợi mở trong kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng như Tiểu ban Văn kiện Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận thẳng thắn, trực diện, trách nhiệm. Với tinh thần trách nhiệm cao, sức sáng tạo của tuổi trẻ, sẽ có những đóng góp tâm huyết, sâu sắc để tham gia với Đảng trong sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Phó Bí thư thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ Dự thảo Báo cáo đã khái quát được những thành tựu vĩ đại, toàn diện của công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu này là cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên.

Với tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đề xuất Báo cáo cần phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện đường lối trong giai đoạn mới.

Cụ thể, cần làm rõ và đi sâu vào nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ đó, Báo cáo đề ra giải pháp mạnh mẽ và triệt để hơn để khắc phục, chấn chỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Bí thư thành Đoàn Hà Nội đóng góp ý kiến.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải mong muốn văn kiện tiếp tục tăng cường công tác phát triển đảng viên trẻ. Nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu xây dựng đội ngũ kế cận của Đảng trong giai đoạn mới.

Vì vậy, cần tiếp tục có chủ trương và giải pháp mang tính chiến lược nhằm tạo môi trường, cơ chế khuyến khích, định hướng và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trẻ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách để đội ngũ đảng viên trẻ sau khi được kết nạp thật sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu kết luận. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác chuẩn bị và tham gia đóng góp ý kiến. Hội nghị đã tiếp nhận nhiều bài tham luận chất lượng, được chuẩn bị công phu từ các tầng lớp thanh niên đa dạng như trí thức trẻ, doanh nhân, văn nghệ sỹ, lực lượng vũ trang, thậm chí cả thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Các ý kiến đã phản ánh sinh động thực tiễn đời sống học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất của tuổi trẻ.

Bí thư Bùi Quang Huy đề nghị các đơn vị tiếp tục mở rộng việc lấy ý kiến đóng góp; đồng thời khẳng định Ban Tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phục vụ quá trình hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.