Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp Sri Lanka

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka mới đây đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Mekong Sri Lanka (MBC) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Kinh doanh-Đầu tư tại Việt Nam: Cơ hội, thách thức và chiến lược cho doanh nghiệp Sri Lanka”.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, mục đích của sự kiện được tổ chức ngày 31/10 tại thủ đô Colombo của Sri Lanka là nhằm giới thiệu các tiềm năng, cơ hội kinh doanh-đầu tư tại Việt Nam, đồng thời thảo luận các định hướng và chiến lược thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương trong thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự điều hành của Đại sứ Trịnh Thị Tâm và Chủ tịch MBC Nimal Ratnayake. Cùng tham dự có đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, cán bộ Đại sứ quán cùng gần 100 đại biểu đến từ các hiệp hội thuộc MBC và các doanh nghiệp Sri Lanka quan tâm đến thị trường Việt Nam và khu vực ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch MBC Nimal Ratnayake đánh giá cao sáng kiến này của Đại sứ quán, cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp Sri Lanka, nhất là doanh nghiệp thành viên MBC, hiểu rõ hơn về tình hình thị trường Việt Nam, đặc biệt là các quy định, thủ tục, từ đó củng cố thêm quyết tâm kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc đến mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD được hai bên nêu trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Dissanayake hồi tháng 5/2025, cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự nỗ lực và bài bản của Chính phủ và doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Sri Lanka xấp xỉ 300 triệu USD/năm thời gian gần đây. Sri Lanka hiện có khoảng 30 dự án đầu tư trị giá hơn 42 triệu USD tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá, quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, du lịch và giáo dục.

Đại sứ khẳng định, với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam và Sri Lanka có đầy đủ điều kiện để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Sri Lanka trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác.

Trong phần trình bày chuyên đề, Đại sứ quán đã giới thiệu chi tiết về các chính sách thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, cùng những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dệt may, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch và công nghệ thông tin.

Với vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á, hạ tầng cảng biển phát triển, chi phí lao động cạnh tranh và mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA) sâu rộng, Việt Nam được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp Sri Lanka đang tìm kiếm cơ hội mở rộng sản xuất hoặc tham gia chuỗi cung ứng khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mekong Sri Lanka Nimal Ratnayake phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán cung cấp)

Đại diện MBC đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một “cửa ngõ kinh tế” của tiểu vùng Mekong, có vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa Đông Nam Á và Nam Á.

MBC khuyến nghị doanh nghiệp Sri Lanka xem xét đầu tư vào các lĩnh vực chế biến thực phẩm, xuất khẩu trà - càphê, dệt may, thương mại điện tử và giáo dục nghề nghiệp, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp và tư vấn chiến lược đầu tư cụ thể nhằm hỗ trợ các đối tác Sri Lanka mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Sri Lanka cũng đánh giá cao tiềm năng và sự ổn định của môi trường đầu tư Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với chính sách phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số của Chính phủ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, logistics, nông nghiệp, xây dựng, xử lý nước thải, công nghiệp phụ trợ, xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng, cũng như dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO).

Một số ý kiến đề xuất nới điều kiện cấp thị thực và mở đường bay thẳng giữa hai nước nhằm tạo thuận lợi hơn cho thương mại và kết nối đầu tư; đồng thời quan tâm khả năng ký kết FTA/BTA song phương trong thời gian tới.

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam đã nêu thực trạng một số doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn khi xuất khẩu sang Sri Lanka do mức thuế cao, nhất là đối với sản phẩm điện và nhựa; đề nghị hai bên tiếp tục đối thoại chính sách để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy kim ngạch hai chiều.

Kết thúc hội thảo, các bên thống nhất tăng cường cơ chế trao đổi thông tin thường kỳ giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, MBC và các hiệp hội doanh nghiệp Sri Lanka; đồng thời đề xuất tổ chức đoàn doanh nghiệp Sri Lanka sang Việt Nam khảo sát thực địa trong năm 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại thực chất hơn.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam cũng giới thiệu các món ăn và cà phê Việt Nam tới doanh nghiệp Sri Lanka, góp phần quảng bá văn hóa và sản phẩm Việt.

Hội thảo là hoạt động ngoại giao kinh tế trọng điểm năm 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka (1970-2025). Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại song phương và khẳng định hình ảnh Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và bền vững tại châu Á./.

Dấu ấn 55 năm quan hệ Việt Nam-Sri Lanka qua sắc màu ẩm thực “Hương vị Việt Nam” mang nét tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka, qua đó mở rộng nhịp cầu hợp tác về du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác giữa hai quốc gia.