Đà Nẵng: Điểm tựa mới cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Với lợi thế hạ tầng và vị trí chiến lược, Đà Nẵng đang khẳng định vai trò động lực xuất khẩu, trung tâm logistics quốc tế, tạo nền tảng mới để Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Thành phố Đà Nẵng nằm ở trung điểm của đất nước, đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm xuất khẩu và logistics hàng đầu khu vực. Định hình trở thành vị thế mới của Việt Nam trong mạng lưới thương mại toàn cầu.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đà Nẵng đạt hơn 5,9 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Hàng hóa từ Đà Nẵng đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ dệt may, thủy sản, đồ gỗ đến cơ khí, điện tử. Sự vươn lên này cho thấy tiềm lực ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc "Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại “Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025” tổ chức ngày 2/10 tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhận định:

“Sau khi sáp nhập, Đà Nẵng đã trở thành đô thị có quy mô lớn hàng đầu cả nước, sở hữu hạ tầng chiến lược 2 sân bay, 2 cảng biển, cửa khẩu quốc tế Nam Giang và mạng lưới giao thông kết nối Bắc - Nam và Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng không chỉ giữ vai trò trung tâm kinh tế miền Trung mà còn vươn tầm trở thành điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ của khu vực”.

Nền tảng mới của xuất khẩu Việt Nam

Thế giới năm 2025 chứng kiến thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mức tăng chỉ đạt 0,9%, thấp hơn nhiều so với dự báo.

Dù vậy, Việt Nam vẫn ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2025 ước đạt 42,23 tỷ USD, lũy kế 8 tháng đạt gần 305 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024. Về nhóm hàng chủ lực, Nông, thủy sản của Việt Nam đạt 28,54 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ, trong đó cà phê tăng mạnh gần 60%. Nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo, với mức tăng trưởng hai con số ở nhiều mặt hàng như điện thoại, linh kiện, máy vi tính, dệt may, da giày. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và chi phí logistics tăng cao.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiên thương mại (Bộ Công thương) nhận định:

"Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam vẫn thiên về gia công, giá trị gia tăng còn thấp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn về công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế”.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng nổi lên như một điểm tựa mới của xuất khẩu Việt Nam. Với vị trí cuối Hành lang Kinh tế Đông – Tây, thành phố không chỉ là cửa ngõ ra biển cho Lào, Thái Lan, Myanmar mà còn là trung tâm kết nối với ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ.

Đa dạng hóa thị trường – chiến lược tất yếu

Đa dạng hóa được coi là chiến lược sống còn trong bối cảnh thị trường thế giới biến động mạnh. Bà Lê Thị Thanh Minh, đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), nhấn mạnh: “Đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu không còn là khẩu hiệu mà là con đường tất yếu để chúng ta giảm thiểu rủi ro, nâng cao khả năng chống chịu và tạo nền tảng phát triển xuất khẩu bền vững”.

Theo bà Minh, Việt Nam cần tiếp tục củng cố thị phần ở các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; đồng thời khai thác các khu vực mới nổi như Trung Đông, châu Phi, Nam Á và Mỹ Latin. Cùng với đó, chuyển mạnh từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, phát triển các sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm xanh – hữu cơ.

7 vị trí được quy hoạch xây dựng Khu Thương mại Tụ do Đà Nẵng. (Ảnh: Thành phố Đà Nẵng)

Đà Nẵng, với Khu thương mại tự do gần 1.900 ha, Trung tâm tài chính quốc tế và Khu công nghệ cao, chính là địa phương hội tụ điều kiện để hiện thực hóa định hướng này.

Đà Nẵng – cửa ngõ hội nhập của Việt Nam

Với vị trí chiến lược trên bản đồ khu vực, Đà Nẵng giữ vai trò điểm cuối phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông – Tây, kết nối Myanmar, Thái Lan, Lào với biển Đông. Điều này khiến thành phố không chỉ là trung tâm giao thương miền Trung mà còn là “cửa ngõ” tự nhiên để Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), chia sẻ: “Nằm ở trung điểm của đất nước, Đà Nẵng không chỉ là trái tim kinh tế của khu vực miền Trung mà còn là cửa ngõ hàng hải quan trọng nhìn ra Biển Đông. Vị thế này càng được củng cố khi thành phố là điểm cuối phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông - Tây.”

“Điều này biến Đà Nẵng thành một đầu mối logistics tự nhiên, không chỉ phục vụ cho hàng hóa nội địa mà còn là điểm trung chuyển lý tưởng cho hàng hóa của cả một khu vực tiểu vùng Mê Kông rộng lớn muốn vươn ra thị trường quốc tế.” ông Tài nhấn mạnh.

Sự hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam cũng gia tăng lợi thế rõ rệt. Không gian đô thị – công nghiệp mở rộng, nguồn nhân lực dồi dào và thị trường gần 3 triệu dân tạo ra một động lực mới để Đà Nẵng không chỉ phục vụ khu vực miền Trung mà còn cạnh tranh ngang tầm với các trung tâm lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hải Phòng trong vai trò trung tâm logistics.

Những yếu tố này biến Đà Nẵng thành “cửa ngõ hội nhập” đúng nghĩa: vừa là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế, vừa là nơi kết nối đầu tư, công nghệ, dịch vụ, đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.

Hình minh họa hạ tầng Cảng biển Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)