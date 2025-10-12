Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu với đất hiếm và các mặt hàng liên quan

Trung Quốc ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và các mặt hàng liên quan khác là hoạt động hợp pháp của Chính phủ Trung Quốc nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu theo luật pháp và quy định.

Đây là khẳng định được người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra khi trả lời phỏng vấn báo giới ngày 12/10 về việc nước này mới đây công bố ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và các mặt hàng liên quan.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tình hình thế giới hiện nay rất bất ổn và thường xuyên xảy ra xung đột quân sự. Trung Quốc quan tâm đến những ứng dụng quân sự quan trọng của các mặt hàng liên quan đến đất hiếm hạng trung và hạng nặng.

Là một nước có trách nhiệm, Trung Quốc thực hiện kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan theo quy định của pháp luật nhằm duy trì tốt hơn hòa bình thế giới và ổn định khu vực, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình, chẳng hạn như không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chứ không cấm xuất khẩu; các đơn xin đáp ứng yêu cầu sẽ được chấp thuận.

Trước khi các biện pháp này được công bố, Trung Quốc đã thông báo cho các quốc gia và khu vực liên quan thông qua cơ chế đối thoại kiểm soát xuất khẩu song phương. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và trao đổi về kiểm soát xuất khẩu với tất cả các nước để duy trì tốt hơn an ninh và ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong thời gian tới, Chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành thẩm định cấp phép theo quy định của pháp luật và cấp phép cho các đơn xin đáp ứng yêu cầu, tích cực xem xét áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi khác nhau, như cấp phép chung và miễn trừ giấy phép, nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động thương mại hợp quy.

Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động của Mỹ mà Bắc Kinh cho là gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và làm suy yếu nghiêm trọng bầu không khí đàm phán kinh tế và thương mại giữa hai bên.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh việc kiên định lập trường thuế quan, đồng thời kêu gọi lấy sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được làm kim chỉ nam, bảo vệ những thành quả khó khăn lắm mới đạt được của các cuộc tham vấn, tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế thương mại Trung-Mỹ, giải quyết các mối quan ngại của nhau thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng, xử lý thỏa đáng các bất đồng, duy trì sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ.

Trước đó, trong bước đi được xem là nhằm đáp trả việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thời việc Mỹ ấn định thời điểm áp thuế vào ngày 1/11, tức 2 ngày sau cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), có thể là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng vẫn muốn tạo khoảng trống cho đối thoại.

Dù từng khẳng định "không có lý do gì để gặp ông Tập Cận Bình," việc trì hoãn thời điểm áp thuế cho thấy ông Trump dường như vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Thực tế, ban đầu, ông Trump cho biết có thể hủy cuộc gặp, song sau đó lại nói: “Tôi chưa hủy, nhưng không chắc chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Dù sao tôi vẫn sẽ có mặt ở đó, nên có thể chúng tôi sẽ gặp nhau."

Khi được hỏi liệu Washington có thể rút lại quyết định nếu Bắc Kinh thay đổi lập trường hay không, ông chỉ đáp ngắn gọn: "Chúng ta sẽ phải chờ xem. Đó là lý do tôi chọn ngày 1/11"./.

