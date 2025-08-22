Thế giới

Trung Quốc siết chặt hạn ngạch cung cấp đất hiếm chiến lược

Trung Quốc siết hạn ngạch khai thác và quản lý chặt khai thác, luyện kim, phân tách đất hiếm nhằm tăng cường kiểm soát nguồn cung nguyên liệu then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Minh Tâm
Trong tháng 5/2025, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 5.865 tấn đất hiếm, mức cao nhất trong vòng một năm. (Nguồn: Reuters)
Ngày 22/8, Trung Quốc, nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới, đã ban hành các biện pháp nhằm quản lý hoạt động khai thác, luyện kim và phân tách các khoáng sản quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời thắt chặt hơn nữa quyền kiểm soát nguồn cung.

Trong một tuyên bố, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nêu rõ, sau quá trình tham vấn công khai kể từ tháng Hai, các quy định mới sẽ được áp dụng đối với nguyên liệu thô nhập khẩu trong hệ thống hạn ngạch.

Các nhà phân tích cho rằng việc đưa quặng nhập khẩu vào danh mục hạn ngạch là chỉ dấu về việc Trung Quốc thắt chặt nguồn cung hơn nữa.

Đề xuất này trước đó đã vấp phải phản đối của một số công ty do lo ngại rằng sẽ mất quyền tiếp cận nguồn nguyên liệu đất hiếm đầu vào.

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong các sản phẩm từ laser, thiết bị quân sự đến nam châm trong xe điện, tuabin gió và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Trung Quốc ngày càng lưu tâm tới việc kiểm soát nguồn cung đất hiếm. Trong tháng Tư năm nay, nước này đã bổ sung một số mặt hàng đất hiếm và nam châm vào danh sách hạn chế xuất khẩu để đáp trả việc Mỹ tăng thuế./.

