EU kêu gọi Trung Quốc bảo đảm nguồn cung đất hiếm ổn định

Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại ngay sau khi Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến đất hiếm.

Trả lời báo giới ngày 9/10, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), ông Olof Gill, cho biết EC hy vọng Trung Quốc duy trì hợp tác ổn định và bảo đảm khả năng tiếp cận có thể dự báo đối với các nguyên liệu chiến lược.

Người phát ngôn này cũng nói rằng EC hiện đang xem xét các chi tiết cụ thể của biện pháp mà Trung Quốc mới công bố.

Ông Gill lưu ý, tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc hồi tháng Bảy vừa qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhất trí "thiết lập cơ chế đảm bảo” nguồn cung đất hiếm cho các doanh nghiệp EU.

Ông nêu rõ EU hiện đang phối hợp với Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm đa dạng hóa nguồn cung kim loại đất hiếm.

Trước đó cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này siết chặt đáng kể việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan đến đất hiếm, vốn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại như sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và máy bay chiến đấu.

Thông báo nêu rõ biện pháp này nhằm bảo vệ tốt hơn an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cũng như thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo quy định mới, các đơn vị xuất khẩu những sản phẩm có chứa dù chỉ lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại.

Bên cạnh quy định trên, Trung Quốc cũng quyết định kiểm soát xuất khẩu các công nghệ liên quan đến đất hiếm./.

Trung Quốc siết chặt hạn ngạch cung cấp đất hiếm chiến lược Trung Quốc siết hạn ngạch khai thác và quản lý chặt khai thác, luyện kim, phân tách đất hiếm nhằm tăng cường kiểm soát nguồn cung nguyên liệu then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng.