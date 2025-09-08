Khắc phục sự cố phun trào phụ gia khoan ngầm tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội

Khoảng 16 giờ ngày 8/9 đã xảy ra sự cố phun trào phụ gia khoan ngầm tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội trong ngõ 7 Giang Văn Minh (Hà Nội).

Khoảng sau 30 phút, dòng bùn loãng lan nhanh trên diện rộng, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã kịp thời huy động cán bộ và nhân viên, phối hợp với nhà thầu thi công tuyến hầm của dự án khẩn trương có mặt tại hiện trường để khoanh vùng tránh bùn chảy lan sang các vùng khác; đồng thời huy động máy bơm hút công suốt lớn, xe hút bùn tới hiện trường để xử lý, thu dọn.

Rào chắn cũng đang được các đơn vị khẩn trương dựng lên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế dòng bùn lan rộng. Một số người dân hiếu kỳ đã quay phim, chụp hình và phát tán lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia và nhà thầu thi công, đây là hiện tượng thông thường trong quá trình thi công, nằm trong dự tính, tuân thủ an toàn kỹ thuật.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đây là lần thứ 2 kể từ khi thi công tuyến ngầm Metro Nhổn - Ga Hà Nội, máy khoan hầm TBM đến vị trí trên, khi gặp túi đất yếu hoặc mạch nước ngầm, hay các vị trí giếng nước khoan cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm, dự kiến là tuyến Metro đầu tiên của Thủ đô đi vào vận hành.

Trong quá trình triển khai đoạn ngầm qua khu vực trung tâm, dự án cũng đã gặp một số sự cố liên quan đến địa chất.

Đây là lần thứ 2 xảy ra sự cố phun trào phụ gia khoan ngầm tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội trong ngõ 7 Giang Văn Minh (Hà Nội). (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, chiều 20/2, tại khu vực ngõ 7 Giang Văn Minh xảy ra hiện tượng phun trào phụ gia khoan hầm khi máy đào hầm TBM đào qua đoạn ngõ này.

Ngay sau đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã huy động hơn 100 công nhân và máy móc để khắc phục.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội giải thích nguyên nhân gây sự cố trên do dưới lòng đất còn tồn tại các giếng khoan và cống thoát nước cũ không còn được sử dụng, tạo thành đường đi cho phụ gia khoan hầm trào lên mặt đất.

Trong quá trình khoan, phụ gia khoan hầm được phun áp lực để giữ ổn định đất trước gương đào.

Khi gặp phải lỗ hở, phụ gia khoan hầm kết hợp nước và vật liệu mịn trong đất sẽ theo các lỗ rỗng này trào lên mặt đất. Đây là một hiện tượng thông thường trong quá trình thi công các công trình khoan hầm trong đô thị bằng TBM công nghệ cân bằng áp lực đất (EPB).

Theo ông Lee Young Kyeong, Phó giám đốc dự án Liên danh Hyundai & Ghella, hiện tượng phụ gia khoan hầm trào lên mặt đất trong quá trình khoan là một tình huống kỹ thuật nằm trong dự tính và đã được kiểm soát ngay lập tức.

xLiên danh cam kết tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, hiệu quả./.

