Thành phố Hồ Chí Minh: Lắp đặt trạm sạc ôtô điện tạm thời trên lòng đường

Ngày 8/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị và doanh nghiệp về đề nghị lắp đặt trạm sạc ôtô điện (trạm cấp năng lượng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng chấp thuận chủ trương lắp đặt trạm sạc ôtô điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các vị trí đang thực hiện việc sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ôtô có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thu phí vẫn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện.

Ở các vị trí lắp đặt trạm sạc có ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của các tổ chức và cá nhân dọc trên tuyến đường, Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green phải nghiên cứu phương án lắp đặt trụ sạc và các thiết bị có liên quan tích hợp lên các trụ chiếu sáng công cộng hiện hữu, hạn chế tối đa việc chiếm dụng vỉa hè gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sản xuất… trong khu vực.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green khẩn trương phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong xác định cụ thể những vị trí phù hợp để đề xuất cấp phép thi công theo đúng quy định.

Sở Xây dựng cũng thống nhất vị trí lắp đặt trạm sạc ôtô điện và ô đỗ xe dưới lòng đường tại các vị trí: Đường Huyền Trân Công Chúa (khu vực mảng xanh, đoạn trước cây xanh số 77 đến trước cây xanh số 71, phường Bến Thành) có 3 trụ sạc. Khu vực Công Viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội) có 2 vị trí, mỗi vị trí có 6 trụ sạc.

Đối với 28 vị trí khác, Sở Xây dựng đề nghị Công ty V-Green phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ rà soát nhu cầu và đề xuất cụ thể từng vị trí trên từng tuyến đường, làm cơ sở để Sở Xây dựng xem xét chấp thuận. Các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai các nội dung trong tháng 10/2025./.

