Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 1/10, nhiều địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra, theo đó chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ bà con nhân dân ổn định cuộc sống.

Hà Nội khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố

Ngày 1/10, nhằm chủ động khắc phục hậu quả thiên tai mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết để thực hiện khẩn trương, nghiêm túc công tác khắc phục hậu quả của mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất và các loại hình thiên tai, sự cố trên địa bàn Thành phố, nhanh chóng ổn định cuộc sống bình thường của người dân…

Ủy ban Nhân dân các phường, xã tập trung rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, sự cố; kịp thời sử dụng nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn theo quy định, đặc biệt, lưu ý các khu vực ngập úng, chia cắt, các khu vực bị sự cố, sạt lở trong thời gian qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; tập trung vào các giải pháp khắc phục thiệt hại, ảnh hưởng và triển khai thu hoạch kịp thời, hiệu quả đối với lúa và các cây trồng dễ bị hư hỏng do ngập lụt.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các phương án khắc phục, giải quyết nhanh các điểm úng ngập cục bộ, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo về hạ tầng điện, kịp thời khắc phục các sự cố về điện, bảo đảm cung cấp đầy đủ điện, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu hoạt động phục vụ tiêu thoát, chống úng ngập.

Sở Y tế chủ trì cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác tiêu độc, khử trùng, dọn dẹp vệ sinh, môi trường sau thiên tai... Trước đó, từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, trên địa thành phố Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo số liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, lượng mưa từ 19 giờ ngày 29/9 đến 19 giờ ngày 30/9 các nơi phổ biến từ (100-300) mm, có nơi trên 350 mm, gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực, ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ sáng sớm 1/10, người dân túc trực dọn nhà cửa khi nước rút. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Cũng trong ngày 30/9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hiện nay, mực nước sông Bùi đã đạt báo động III, sông Tích đạt báo động II và có xu hướng tăng. Cùng với đó, nhiều khu vực trên địa bàn Thành phố do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài, đã bão hòa nước tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá…

Lào Cai khẩn trương ổn định sau lũ

Ngay sau khi nước sông Hồng rút, các lực lượng chức năng và người dân ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và đường phố để nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

Ghi nhận của phóng viên, từ 5 giờ sáng đến 12 giờ ngày 1/10, người dân ở 38 tổ dân phố thuộc phường Yên Bái chuẩn bị dụng cụ ngay sau khi nước rút tiến hành dọn dẹp nhà cửa, đường phố.

Bà Vũ Thị Ngà, ở đường Trần Hưng Đạo, phường Yên Bái bộc bạch, hai đêm nay bà không ngủ được vì lo lắng nước lũ dâng cao gây ngập úng và hư hỏng toàn bộ tài sản của gia đình. 5 giờ sáng nay (1/10), khi thấy nước rút dần, bà đã chủ động dọn đồ đạc và rửa nhà. Trận lũ lần này gây thiệt hại cho gia đình bà khoảng 60 triệu đồng, chỉ mong thời tiết nắng ráo để bà con dọn dẹp và ổn định cuộc sống.

Còn ông Nguyễn Thanh Miền, Tổ dân phố Hồng Tân, phường Yên Bái chia sẻ, ngay sau khi nước sông rút, hai vợ chồng ông tất bật dọn, rửa đồ dùng sinh hoạt và nhà cửa. Trong chiều nay, bà con tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng dọn đường.

Em bé giúp bố mẹ dọn rửa nhà sau khi nước rút. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Cùng với người dân, các lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường để giúp bà con hót dọn bùn đất, rửa lại nhà cửa. Ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Bái cho biết, trong sáng 1/10, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp với các lực lượng khác của tỉnh để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố sạch sẽ và một số trường học.

Trong sáng nay, các lực lượng cơ bản dọn được một số đoạn phố thuộc khu vực đường Nguyễn Thái Học. Trong chiều nay, các lực lượng tiếp tục dọn dẹp các khu vực còn lại để sớm cấp điện trở lại, ổn định cuộc sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh, buôn bán cho người dân.

Ngoài các lực lượng chức năng, nhiều cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng tình nguyện huy động máy móc hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt dọn rửa nhà cửa, đường phố.

Anh Lê Mạnh Thuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV thoát nước, vệ sinh, môi trường Lê Thuấn ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai chia sẻ, khi nghe tin bà con ở phường Yên Bái bị ngập lụt, anh đã chủ động sắp xếp công việc. 4 giờ sáng nay, anh di chuyển về phường Yên Bái hỗ trợ người dân một phần nào đó về cấp nước để rửa nhà và đường phố. Mọi hoạt động anh đều làm miễn phí giúp bà con với tinh thần lá lành đùm lá rách.

Hoàn lưu bão số 10 khiến 3 người ở Lào Cai bị chết, 1 người mất tích và 5 người khác bị thương. Mưa lũ, dông lốc làm 649 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 801 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; 110 con gia cầm bị cuốn trôi. Hệ thống giao thông thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có Quốc lộ 32 đoạn khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ bị sạt lở mất đường; Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở nghiêm trọng và bị chia cắt. Riêng tại phường Yên Bái, chính quyền địa phương sơ tán trên 400 nhân khẩu đến trường học, nhà văn hóa, Ủy ban Nhân dân phường.

Mặt khác, phường có 19 tuyến đường chính ngập sâu, 38 tổ dân phố với trên 5.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại toàn tỉnh khoảng 22 tỷ đồng.

Nhằm khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra, ngày 1/10, Tỉnh ủy Lào Cai có công văn hỏa tốc về việc thành lập các Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả.

Theo đó, Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Đảng ủy các xã, phường khẩn trương chỉ đạo cứu trợ, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men...) cho người dân bị cô lập, không để ai không có chỗ ở, bị thiếu đói; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hậu sự cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất; huy động tối đa lực lượng, máy móc, phương tiện, nhất là phương tiện đường thủy, đáp ứng đầy đủ nhiên liệu xăng, dầu phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục tập trung rà soát, lập danh sách chi tiết các đối tượng, hạng mục, bị thiệt hại do thiên tai, mưa, lũ gây ra để có phương án hỗ trợ, khắc phục kịp thời bảo đảm theo quy định…

Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng bộ đội và dân quân, phối hợp chặt chẽ với công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ, cứu trợ nhanh nhất cho người dân; đồng thời, sớm khắc phục hậu quả, tập trung hót, dọn sụt sạt, vệ sinh môi trường các khu vực bị sạt lở, ngập úng; giúp đỡ người dân sửa chữa, dựng mới nhà cửa và khôi phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Thái Nguyên tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Tại tỉnh Thái Nguyên, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa do Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên đo được tại các khu vực Tân Cương 222,6 mm; Bình Văn 188 mm, Yên Hân 157,6 mm (Yên Bình); Dân Tiến 154,6 mm; Phường Phan Đình Phùng 230,6 mm; Ngân Sơn 180,8 mm; Hóa Thượng 204,4 mm, Sông Cầu 176,2 mm (Đồng Hỷ); Kim Hỷ 188,2 mm (Văn Lang); Nam Hòa 155,8 mm; Phổ Yên 178,8 mm; Thần Sa 173,4 mm; Thượng Quan 194,8 mm.

Các chiến sỹ có mặt trên các tuyến đường giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến 10h ngày 1/10, mưa lớn, kèm theo dông lốc đã làm 266 nhà ở bị ảnh hưởng; 1.167 ha lúa, hoa màu bị ngập, lũ tràn qua; 4,07 ha thủy sản; 1.580 con gà, 90 con lợn bị chết, trôi; 15 điểm trường, 2 nhà văn hoá, 2 trạm y tế, và 1 công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Về giao thông, mưa lũ làm 23 điểm Quốc lộ, khoảng 80.000 m3 đất đá taluy bị sạt lở; 39 điểm giao thông nông thôn bị sạt lở, 3.557 m3 đất đá taluy dương bị sạt lở; 43 điểm cầu tràn bị ngập; 58m đường giao thông nông thôn bị xói lở.Đặc biệt, khoảng 4h sáng nay, một đoạn đê bối sông Cầu thuộc tổ 33, phường Phan Đình Phùng, bị vỡ khoảng 3m khiến nước sông Cầu tràn vào khu dân cư.

Chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp khắc phục.

Tại khu vực đê bối bị vỡ, lực lượng chức năng sử dụng cọc tre cùng hàng rào B40, bạt để ngăn nước, bao tải cát, đất đá để đắp đoạn đê bị vỡ. Đến khoảng 11h30, đoạn đê bối bị vỡ đã được gia cố an toàn.

Hiện tại, nhiều khu dân cư, tuyến đường trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Gia Sàng, … vẫn bị ngập sâu trong nước, đặc biệt là khu vực ven sông Cầu, khiến các phương tiện giao thông qua lại khó khăn, đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền các xã, phường đã và đang rà soát các khu dân cư, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, đồng thời hướng dẫn, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Để chủ động ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lực lượng quân đội, công an ứng trực đủ quân số, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các xã, phường rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai./.

