Các tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay trong đêm 28 và rạng sáng 29/9, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an đã có mặt tại các khu vực xung yếu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ngày 28/9, bão số 10 (Bualoi) với sức gió giật trên cấp 13 đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Cơn bão gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Nhiều địa phương thiệt hại nặng do bão số 10 và mưa lũ Theo báo cáo ban đầu, tính đến 19h ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại: 19 người thiệt mạng; 13 người mất tích; 82 người bị thương; mất liên lạc 08 người;