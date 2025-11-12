Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng trăm tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hơn 164 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Bắc và miền Trung.

Thông tin được ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại lễ tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, diễn ra vào chiều 12/11.

Ông Phan Hồng Ân cho biết tính từ đầu tháng 8/2025 đến ngày 11/11, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 15.196 lượt ủng hộ, với tổng số tiền gần 225 tỷ đồng và số hàng hóa trị giá hơn 7 tỷ đồng (gồm 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 90 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm).

Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho các địa phương khu vực miền Bắc, miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ toàn bộ số hàng hóa đã tiếp nhận và 167 tỷ đồng tiền mặt để giúp các địa phương này chăm lo sức khỏe nhân dân; hỗ trợ y tế, phòng bệnh, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chi 430 triệu đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông, lốc, lũ, ngập úng, triều cường gây ra tại một số địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chiều 12/11, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn 4 tỷ đồng từ 17 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tại Thành phố để hỗ trợ cho đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố, ông Phan Hồng Ân trân trọng tri ân tấm lòng, sự giúp đỡ nghĩa tình của các đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học đã tích cực ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông khẳng định tất cả những đóng góp sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh./.

