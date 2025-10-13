Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận 81 tỷ đồng ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Ban Vận động cứu trợ Thành phố tổ chức tiếp nhận từ 30 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ hơn 6 tỷ đồng, trong đó hàng hóa trị giá 544 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bởi thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, từ ngày 1/8 đến chiều nay (13/10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận hơn 81 tỷ đồng từ hơn 9.770 lượt ủng hộ.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, những ngày vừa qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, rất cần nguồn lực và sự chung tay để khắc phục.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trân trọng cảm ơn sự ủng hộ kịp thời của các đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân của Thành phố, cam kết tiếp tục phối hợp với Ban Vận động cứu trợ của các tỉnh bị thiệt hại để sử dụng nguồn hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hỗ trợ hơn 67,2 tỷ đồng cho công tác khắc phục thiệt hại bởi thiên tai, trong đó hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Nghệ An (15 tỷ đồng), Đồng Tháp (1 tỷ đồng), Điện Biên (2,5 tỷ đồng), Sơn La (2,5 tỷ đồng), Hà Tĩnh (15 tỷ đồng), Quảng Trị (5 tỷ đồng), Ninh Bình (2 tỷ đồng), Thanh Hóa (2 tỷ đồng), Hưng Yên (2 tỷ đồng), Thái Nguyên (10 tỷ đồng), Bắc Ninh (5 tỷ đồng), Cao Bằng (3 tỷ đồng) và Lạng Sơn (2 tỷ đồng).

Ông Phạm Minh Tuấn (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cảm ơn và tiếp nhận sự hỗ trợ từ một số cá nhân ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại bởi thiên tai. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đồng Nai: Chung tay hướng về đồng bào

Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận số tiền 10 tỷ đồng do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai; sự ủng hộ của doanh nghiệp rất kịp thời, thiết thực; thể hiện sự chung tay vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Ngành chức năng Đồng Nai nhanh chóng chuyển số tiền trên đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã có lời kêu gọi toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đến nay, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Đồng Nai ủng hộ hơn 15 tỷ đồng. Hiện nhiều tổ chức đang tiếp tục phát động phong trào đóng góp, số tiền ủng hộ tăng theo từng ngày.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương bị thiệt hại do bão số 10, những ngày qua, trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các địa phương ở Đồng Nai lược bỏ hoạt động bên lề để tiết kiệm chi phí; đồng thời tổ chức phát động chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại đại hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ công khai, minh bạch số tiền ủng hộ, nhanh chóng chuyển tiền đến các địa phương bị thiệt hại do bão số 10./.

