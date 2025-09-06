Vụ livestream tiền điện tăng cao: Khuyến cáo cảnh giác trước thông tin sai lệch

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), ngày 4/8, Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi-Công ty Điện lực Hưng Yên (trực thuộc EVNNPC) tiếp nhận phản ánh của khách hàng Trần Thị Thu, trú tại thôn Mai Xuyên, xã Ân Thi, về việc tiền điện tăng cao.

Ngay sau đó, ngày 5/8, nhân viên điện lực đã đến kiểm tra thực tế. Kết quả cho thấy hệ thống đo đếm hoạt động bình thường.

Nguyên nhân được xác định là dây sau côngtơ của khách hàng bị vỡ vỏ cách điện, gây rò điện, khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng.

Tuy nhiên, vào khoảng 14h ngày 4/9, chồng của khách hàng - tài khoản Facebook “Hồ Trường” đã livestream phản ánh rằng “dây sau côngtơ đã tháo từ tháng trước nhưng công tơ vẫn quay, phát sinh 150 kWh."

Ngay trong chiều cùng ngày, Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và làm việc với gia đình khách hàng.

Kết quả xác minh cho thấy dây sau côngtơ của khách hàng được tháo vào ngày 5/8, do vậy 150 kWh phát sinh từ 1/8 đến 5/8, tức là thời điểm xảy ra rò điện trước khi dây được tháo.

Sau khi được giải thích rõ ràng, khách hàng đã hiểu, đồng thuận và tự gỡ bài đăng trên Facebook cá nhân.

Mặc dù khách hàng đã gỡ bài, nhiều trang Facebook và TikTok vẫn sao chép, đăng tải lại video livestream cũ, thậm chí cắt ghép, đưa nội dung sai lệch nhằm câu view, tăng tương tác, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Đáng chú ý, theo EVNNPC, một số trang liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân đã lợi dụng vụ việc để đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của ngành điện và gây hoang mang trong nhân dân.

Chiều 5/9, Đội Quản lý Điện lực khu vực Ân Thi phối hợp cùng khách hàng làm việc với Công an xã Ân Thi. Tại buổi làm việc, khách hàng Trần Thị Thu và chồng Hồ Văn Trường thừa nhận việc chưa liên hệ ngành điện để xác minh thông tin trước khi livestream, dẫn đến nội dung phản ánh chưa chính xác và bị lợi dụng, gây hiểu sai, lan truyền tiêu cực trên mạng xã hội.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Hưng Yên khuyến cáo người dân thận trọng, kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; khi có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ hoặc hóa đơn tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 1900 6769 hoặc đến các trụ sở điện lực khu vực để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời.

Ngành điện cam kết phối hợp với khách hàng kiểm tra côngtơ, đối chiếu chỉ số, lịch ghi điện và giải thích phương pháp tính tiền điện, đảm bảo công khai, minh bạch và chính xác.

Đồng thời, ngành điện khuyến nghị các hộ gia đình nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phát hiện, xử lý kịp thời sự cố rò rỉ, chập điện, giúp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, EVNNPC cũng khuyến khích khách hàng nghiên cứu đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản-tự tiêu nhằm giảm chi phí hóa đơn tiền điện và góp phần bảo vệ môi trường./.

Hóa đơn tiền điện tăng cao: Điện lực miền Bắc lý giải nguyên nhân Trước những thắc mắc chính đáng này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cung cấp thông tin cụ thể tới khách hàng về cách tính hóa đơn và quy trình giải đáp thắc mắc.