Hóa đơn tiền điện tăng cao: Điện lực miền Bắc lý giải nguyên nhân

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tại một số tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh… tăng cao.

Trước những thắc mắc chính đáng này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cung cấp thông tin cụ thể tới khách hàng về cách tính hóa đơn và quy trình giải đáp thắc mắc.

Mỗi hóa đơn điện đều được tính toán dựa trên chỉ số công tơ ghi nhận thực tế. Nếu khách hàng có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ, có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 1900.6769 hoặc đến công ty điện lực địa phương để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời.

Nhân viên điện lực sẽ phối hợp kiểm tra hoạt động công tơ, chỉ số, lịch ghi điện và giải thích rõ ràng phương pháp tính tiền điện, đảm bảo công khai, minh bạch và chính xác.

Để làm rõ hơn, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Trương Anh Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC.

- Thưa ông, trong tháng 8, Trung tâm đã nhận được những phản ánh nào của khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường chưa?

Ông Trương Anh Quảng: Trong tháng 8, Trung tâm Chăm sóc khách hàng không tiếp nhận phản ánh nào của khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tăng bất thường.

Tuy nhiên, có một số khách hàng, chủ yếu là hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, phản ánh về việc hóa đơn tiền điện tăng cao hơn so với tháng trước.

- Những phản ánh cụ thể này được điện lực xử lý như thế nào và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiền điện tăng là gì?

Ông Trương Anh Quảng: Khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng kiểm tra và giải thích chi tiết cho từng trường hợp cụ thể. Với những trường hợp cần kiểm chứng thực tế, Trung tâm sẽ chuyển đề nghị tới điện lực địa phương để tiếp nhận và xử lý trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu.

Qua quá trình kiểm tra, nguyên nhân chủ yếu khiến tiền điện tăng trong tháng 8/2025 là hai đợt nắng nóng cao điểm kéo dài, đặc biệt từ ngày 2/8 đến 5/8/2025, với nhiệt độ nhiều nơi duy trì 38–40°C cả ngày lẫn đêm. Nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát tăng mạnh, khiến sản lượng tiêu thụ điện tăng đáng kể.

Trong điều kiện nắng nóng, các thiết bị làm mát cũng tự tiêu hao điện nhiều hơn so với khi hoạt động trong thời tiết mát mẻ. Tháng 8 trùng thời điểm các cháu nhỏ nghỉ hè, khiến thời gian sử dụng điện sinh hoạt tăng, góp phần làm hóa đơn tăng cao.

- Xin ông cho biết, Trung tâm có thống kê số lượng cuộc gọi, phản ánh liên quan đến hóa đơn tiền điện trong thời gian qua không?

Ông Trương Anh Quảng: Trung tâm Chăm sóc khách hàng luôn theo dõi và thống kê chi tiết các cuộc gọi, phản ánh của khách hàng theo từng nhóm nội dung, trong đó có nhóm liên quan đến hóa đơn tiền điện tăng cao.

Trong các tháng gần đây, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8 - thời điểm nắng nóng cao điểm, số lượng phản ánh về hóa đơn tăng chiếm tỷ lệ đáng kể. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đa số các trường hợp cho thấy chỉ số công tơ chính xác và hóa đơn được tính đúng theo quy định.

Trung tâm cũng chủ động phân tích dữ liệu và báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đồng thời gửi cảnh báo và tư vấn tiết kiệm điện tới khách hàng thông qua nhiều kênh truyền thông.

- Ông có thể cho biết, Trung tâm có khuyến nghị gì cho khách hàng khi thấy hóa đơn tăng cao để họ được giải đáp kịp thời?

Ông Trương Anh Quảng: Ngoài tổng đài 1900 6769 hoạt động 24/7, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua các kênh: website EVNNPC https://npc.com.vn; website Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC https://cskh.npc.com.vn; ứng dụng EVNNPC CSKH, email cskh@npc.com.vn; fanpage chính thức https://www.facebook.com/dienlucmienbac; hoặc trực tiếp đến phòng giao dịch điện lực gần nhất để được nhân viên hỗ trợ.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC luôn nỗ lực đa dạng hóa kênh phục vụ, đảm bảo khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện nhất.

- Trân trọng cảm ơn ông!

