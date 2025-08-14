Xã hội

Cảnh giác khi đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện trên mạng

Người dân cần cẩn trọng khi chia sẻ hóa đơn, thông báo tiền điện để tránh lộ thông tin cá nhân và rủi ro dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.

info-hoa-don-dien.jpg

Theo Cơ quan Công an, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng người dân đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện hằng tháng trên các mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thông báo tiền điện #hóa đơn tiền điện #lộ lọt thông tin cá nhân
