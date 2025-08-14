Cảnh giác khi đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện trên mạng

Theo Cơ quan Công an, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng người dân đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện hằng tháng trên các mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng./.
Đăng hóa đơn tiền điện lên mạng: “Mồi ngon” cho kẻ xấu trộm thông tin để lừa đảo
Các hóa đơn tiền điện chứa nhiều thông tin cá nhân của người dùng như tên, địa chỉ nhà, mã khách hàng, số điện thoại... là "mồi ngon" cho kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.