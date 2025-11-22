Người dân Thủ đô thích thú với màn diễu hành của hàng trăm đồng bào Mường

Văn hóa
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025, chiều ngày 22/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra chương trình diễu hành trình diễn văn hóa dân tộc Mường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025, chiều ngày 22/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra chương trình diễu hành trình diễn văn hóa dân tộc Mường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II - 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II - 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới” diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình diễu hành trình diễn tại Hồ Hoàn Kiếm nằm trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới” diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình diễu hành trình diễn tại Hồ Hoàn Kiếm nằm trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo ban tổ chức, chương trình diễu hành diễn ra trong khoảng 1 tiếng với sự tham gia của 250 đồng bào dân tộc Mường đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hoá, Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo ban tổ chức, chương trình diễu hành diễn ra trong khoảng 1 tiếng với sự tham gia của 250 đồng bào dân tộc Mường đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hoá, Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bạn Thanh Dung (15 tuổi) đến từ Yên Bài, Ba Vì (Hà Nội) hào hứng cho biết: "Được học cách đánh cồng chiêng từ những năm cấp 2 và đây cũng là lần đầu tiên em được trình diễn tại trung tâm Thủ đô. Em mong muốn mang những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Mường đến với người dân cả nước." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bạn Thanh Dung (15 tuổi) đến từ Yên Bài, Ba Vì (Hà Nội) hào hứng cho biết: "Được học cách đánh cồng chiêng từ những năm cấp 2 và đây cũng là lần đầu tiên em được trình diễn tại trung tâm Thủ đô. Em mong muốn mang những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Mường đến với người dân cả nước." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn diễu hành đã trình diễn những nét đặc sắc văn hoá của dân tộc Mường như các trang phục đặc sắc, nhịp điệu cồng chiêng ngân vang hay những điệu múa say đắm lòng người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn diễu hành đã trình diễn những nét đặc sắc văn hoá của dân tộc Mường như các trang phục đặc sắc, nhịp điệu cồng chiêng ngân vang hay những điệu múa say đắm lòng người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn diễu hành di chuyển xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm theo tuyến đường Hai Bà Trưng - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn diễu hành di chuyển xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm theo tuyến đường Hai Bà Trưng - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các nghệ nhân người Mường đến từ Thanh Hoá trình diễn nhịp điệu cồng chiêng thể hiện lại một phần loại hình lễ hội Pồn Pông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các nghệ nhân người Mường đến từ Thanh Hoá trình diễn nhịp điệu cồng chiêng thể hiện lại một phần loại hình lễ hội Pồn Pông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Pồn Pông là loại hình nghệ thuật không thể thiếu của người Mường. “Pồn” có nghĩa là múa, là hát, “Pông” có nghĩa là bông hoa. Hai chữ ấy ghép lại thành tên của một loại hình vừa hát, vừa múa bên cây bông để cầu cho bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Pồn Pông là loại hình nghệ thuật không thể thiếu của người Mường. “Pồn” có nghĩa là múa, là hát, “Pông” có nghĩa là bông hoa. Hai chữ ấy ghép lại thành tên của một loại hình vừa hát, vừa múa bên cây bông để cầu cho bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng ngàn người dân Thủ đô đã cùng dừng lại để chiêm ngưỡng những màn trình diễn đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng ngàn người dân Thủ đô đã cùng dừng lại để chiêm ngưỡng những màn trình diễn đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng ngàn người dân Thủ đô đã cùng dừng lại để chiêm ngưỡng những màn trình diễn đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng ngàn người dân Thủ đô đã cùng dừng lại để chiêm ngưỡng những màn trình diễn đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội có sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố tiêu biểu có cộng đồng người Mường sinh sống như: Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội có sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố tiêu biểu có cộng đồng người Mường sinh sống như: Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, lần thứ II là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Mường trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, lần thứ II là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Mường trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đồng thời ngày hội cũng tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đồng thời ngày hội cũng tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội cũng là dịp giới thiệu quảng bá tới doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch và di sản văn hóa dân tộc Mường trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội cũng là dịp giới thiệu quảng bá tới doanh nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch và di sản văn hóa dân tộc Mường trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là dịp để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tặng quà cho đại diện đồng bào dân tộc tham gia Ngày hội nhằm ghi nhận và khích lệ nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đồng thời thúc đẩy sự đoàn kết và phát triển bền vững nền văn hóa đa dạng của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là dịp để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương tổ chức tặng quà cho đại diện đồng bào dân tộc tham gia Ngày hội nhằm ghi nhận và khích lệ nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đồng thời thúc đẩy sự đoàn kết và phát triển bền vững nền văn hóa đa dạng của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông đảo du khách quốc tế đã cùng hoà mình vào những nhịp điệu múa say đắm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông đảo du khách quốc tế đã cùng hoà mình vào những nhịp điệu múa say đắm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông đảo du khách quốc tế đã cùng hoà mình vào những nhịp điệu múa say đắm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Rất đông đảo du khách quốc tế đã cùng hoà mình vào những nhịp điệu múa say đắm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội cũng khẳng định vai trò của văn hóa là một kênh đối ngoại hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa với các nước trên thế giới, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, mở rộng cơ hội kết nối quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hội cũng khẳng định vai trò của văn hóa là một kênh đối ngoại hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi văn hóa với các nước trên thế giới, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, mở rộng cơ hội kết nối quốc tế đến Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khuôn khổ Ngày hội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, diễn tấu cồng chiêng, trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Mường; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mường, mô phỏng đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian, phát huy yếu tố tích cực và loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu; hội thảo khoa học,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khuôn khổ Ngày hội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, diễn tấu cồng chiêng, trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Mường; trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Mường, mô phỏng đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian, phát huy yếu tố tích cực và loại bỏ yếu tố tiêu cực, lạc hậu; hội thảo khoa học,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân Thủ đô thích thú với màn diễu hành của hàng trăm đồng bào Mường

Hàng trăm đồng bào dân tộc Mường đã cùng ra diễu hành trình diễn các nét đẹp văn hóa dân tộc Mường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Minh Sơn
