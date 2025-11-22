Người dân Thủ đô thích thú với màn diễu hành của hàng trăm đồng bào Mường
Hàng trăm đồng bào dân tộc Mường đã cùng ra diễu hành trình diễn các nét đẹp văn hóa dân tộc Mường xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
#Văn hóa dân tộc Mường #Ngày hội văn hóa Việt Nam #Diễu hành truyền thống #Nghệ thuật Pồn Pông #Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa #Giao lưu văn hóa quốc tế #Trình diễn trang phục và nhạc cụ dân tộc #Du lịch và phát triển văn hóa #Vai trò của văn hóa trong ngoại giao #Bảo tồn bản sắc dân tộc #dân tộc mường #người Mường #ngày hội văn hoá dân tộc mường TP. Hà Nội