Thế giới

Châu Á-TBD

Ấn Độ phóng vệ tinh liên lạc nặng nhất, mở rộng tham vọng vũ trụ

Ngày 2/11, Ấn Độ thành công phóng vệ tinh liên lạc nặng nhất từ trước đến nay, thể hiện tham vọng lớn trong chương trình không gian quốc gia.

Phan An
Tàu vũ trụ Orion bay gần Mặt Trăng và sử dụng lực hấp dẫn để chuyển hướng trở về Trái Đất hồi năm 2022. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu vũ trụ Orion bay gần Mặt Trăng và sử dụng lực hấp dẫn để chuyển hướng trở về Trái Đất hồi năm 2022. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều tối 2/11 (giờ Việt Nam), Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh liên lạc nặng nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình không gian đầy tham vọng của nước này.

Vệ tinh CMS-03, nặng khoảng 4.400kg, được đưa lên quỹ đạo từ Sriharikota, bang Andhra Pradesh, bằng tên lửa LVM3-M5 cao 43,5 mét - phiên bản nâng cấp của tên lửa từng đưa tàu vũ trụ không người lái hạ cánh xuống Mặt Trăng vào tháng 8/2023. Hải quân Ấn Độ cho biết vệ tinh sẽ tăng cường bảo mật kênh liên lạc giữa tàu, máy bay và tàu ngầm.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ tự hào về ngành vũ trụ của Ấn Độ và nhấn mạnh tham vọng đưa phi hành gia Ấn Độ lên Mặt Trăng vào năm 2040, nối tiếp những thành công trước đó chỉ thuộc về Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Trong thập kỷ qua, Ấn Độ đã liên tục mở rộng chương trình không gian, với Shubhanshu Shukla trở thành phi hành gia thứ hai của nước này và là người Ấn Độ đầu tiên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), mở đường cho sứ mệnh có người lái dự kiến vào năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ấn Độ #vệ tinh liên lạc #tham vọng vũ trụ Ấn Độ
