Đà Nẵng kết nối giao thương để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Ngày 2/10, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Đà Nẵng 2025.

Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác, kết nối giữa các tỉnh, thành phố, địa phương trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu; từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Khai mạc hội nghị, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết sau hợp nhất, Đà Nẵng đã trở thành đô thị có quy mô lớn hàng đầu cả nước với diện tích gần 12.000 km2, dân số trên 3 triệu người, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược gồm 2 sân bay, 2 cảng biển loại 1, Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và mạng lưới giao thông kết nối Bắc-Nam cùng hành lang kinh tế Đông-Tây.

Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng không chỉ giữ vai trò trung tâm kinh tế miền Trung mà còn vươn tầm trở thành điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ của khu vực. Đặc biệt, việc triển khai khu thương mại tự do gần 1.900 ha với 7 khu chức năng hiện đại, kết nối trực tiếp cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế, khu công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành hệ sinh thái thương mại-công nghiệp-dịch vụ năng động, hội nhập sâu rộng. Đây sẽ là cú hích quan trọng giúp thành phố bứt phá trong hợp tác đầu tư, sản xuất và xuất khẩu.

Trong 8 tháng, kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục ổn định, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5,9 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Hàng hóa Đà Nẵng đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhiều sản phẩm chủ lực như dệt may, thủy sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện tử… Những kết quả này cho thấy tiềm năng và năng lực ngày càng lớn của doanh nghiệp Đà Nẵng trong hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc tổ chức hội nghị giao thương, xúc tiến xuất khẩu mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là dịp để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời cũng là cơ hội để Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của mình đến bạn bè quốc tế. Hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, xuất khẩu, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thành phố và khu vực…

Tại hội nghị, đại biểu đã được các tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài và Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương thông tin về bối cảnh quốc tế và định hướng xúc tiến xuất khẩu giai đoạn 2025-2030; chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và thị trường trong bối cảnh biến động về tình hình xuất khẩu trên thế giới; liên kết vùng và giải pháp phát triển logistics gắn với khu thương mại tự do - động lực mới cho xuất khẩu miền Trung.

Tại hội nghị cũng diễn ra hoạt động ký kết hợp tác, biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên giữa Sở Công Thương-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng-Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nữ tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu Việt và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng hóa địa phương.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khu trưng bày, gian triển lãm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của 39 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Đà Nẵng 2025 là một trong những sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây-Đà Nẵng 2025 (diễn ra từ ngày 1-6/10).

Hội nghị cũng là hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” và Chương trình hành động thực hiện “Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ./.

