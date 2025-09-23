Đà Nẵng: Đầu tư xây dựng 8 bến cảng container trị giá hơn 45.268 tỷ đồng

Ngày 23/9, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư hơn 45.268 tỷ đồng.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu có quy mô nghiên cứu thực hiện khoảng 172,6ha, trong đó diện tích quy hoạch vùng nước khoảng 25,76ha và diện tích quy hoạch vùng đất khoảng 146,84ha.

Tổng công suất thiết kế tổng thể của dự án khoảng 5,7 triệu Teus/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm). Trong đó, công suất đến năm 2030 đạt 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Quy mô đầu tư xây dựng 08 bến container với tổng chiều dài cầu cảng là 2.750m, tiếp nhận tàu container đến 18.000 teus. Định hướng quy hoạch các bến container có công nghệ bốc xếp hiện đại, tự động hoá cao, năng suất bốc xếp hàng hoá cao, phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất và cơ sở hạ tầng cảng.

Xây dựng các bến sà lan tiếp nhận cỡ tàu, sà lan đến 5.000 tấn phục vụ gom/chia hàng cho khu bến container từ/đến các cảng biển thuỷ nội địa khác trong cả nước.

Đầu tư khu vực hậu phương cảng bao gồm hệ thống kho, bãi chứa container bố trí sau khu vực bến cập tàu. Đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ khác như văn phòng điều hành, nhà dịch vụ, khu xưởng sửa chữa, các công trình phụ trợ, khu hạ tầng kỹ thuật.

Đầu tư khu bãi tập kết, bốc xếp hàng hoá phục vụ đường sắt nhằm kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng lưới đường sắt Quốc gia; Khu bãi xe tập trung để chờ làm thủ tục vào cảng; Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối dự kiến làm đường bãi, hỗ trợ đỗ xe chờ làm thủ tục vào cảng; tuyến đường sắt kết nối đến Ga Kim Liên dài khoảng 1,5km.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 45.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp hơn 9.053 tỷ đồng; vốn vay là hơn 36.214 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án yêu cầu từ quý 4/2025 đến quý 1/2036, trong đó giai đoạn 1 đến năm 2028 đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 02 bến cảng (bến cảng số 1, 2) và hệ thống hậu phương cảng; giai đoạn 2 hoàn thành bến cảng số 3, 4 và các hạng mục còn lại.

Hình minh họa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dự án do nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Nghị định 115/2024/NĐ-CP.

Mục tiêu nhằm xây dựng tổng thể 08 bến cảng container Liên Chiểu và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý chiến lược để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nói chung; đồng thời phải đảm bảo yếu tố an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để đảm bảo yếu tố an ninh, quốc phòng; đồng thời giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%.

Nhà đầu tư sau khi trúng thầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo nghĩa vụ tài chính, môi trường, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; ký quỹ thực hiện dự án và báo cáo định kỳ kết quả đầu tư theo Luật Đầu tư 2020./.