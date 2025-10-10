Chạy đua với Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực, Mỹ đóng mới 11 tàu phá băng

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb ngày 9/10 đã ký thỏa thuận đóng mới 11 tàu phá băng cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) nhằm tăng cường an ninh quốc gia của Xứ Cờ hoa tại Bắc Cực.

Hai nhà lãnh đạo đã thông qua bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tàu phá băng nhằm đặt nền móng cho các thỏa thuận thương mại giữa USCG và các công ty Phần Lan.

Theo thỏa thuận, Phần Lan sẽ đóng 4 “tàu tuần tra an ninh Bắc Cực” (ASC) tại các xưởng đóng tàu ở quốc gia Bắc Âu, và sau đó Washington sẽ tận dụng chuyên môn của Helsinki để đóng mới 7 tàu ASC tại các xưởng đóng tàu ở Mỹ.

Phát biểu khi ngồi cạnh Tổng thống Stubb tại Phòng Bầu dục, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ mua những con tàu phá băng tốt nhất thế giới, và Phần Lan nổi tiếng với việc chế tạo chúng."

Về phần mình, ông Stubb gọi đây là “quyết định chiến lược to lớn” của người đồng cấp Trump “bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược.”

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng cam kết Mỹ sẽ bảo vệ Phần Lan - đồng minh của Washington trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công, song quả quyết: “Tôi không cho rằng ông ta sẽ thực hiện hành động như vậy.”

Ông Trump đã liên tục kêu gọi chính quyền Mỹ mua tới 40 tàu phá băng mới để tăng cường an ninh quốc gia tại Bắc Cực và khắc chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga.

Theo một quan chức Nhà Trắng, 11 chiếc ASC - những con tàu phá băng hạng trung mới sẽ được biên chế cho USCG - ước tính có giá khoảng 6,1 tỷ USD.

3 trong số 11 chiếc ASC sẽ được công ty đóng tàu quốc tế Davie chế tạo tại thành phố Galveston (bang Texas), và 4 con tàu khác sẽ được xưởng Bollinger Shipyards đóng mới tại thành phố Houma (bang Louisiana).

Mục tiêu là chiếc tàu phá băng đầu tiên sẽ được bàn giao cho Mỹ vào năm 2028. Vị quan chức này ước tính các thỏa thuận sẽ mang lại hàng tỷ USD đầu tư mới vào ngành công nghiệp hàng hải của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người Mỹ.

Cũng theo vị quan chức trên, đội tàu Bắc Cực của USCG hiện chỉ có 2 chiếc ASC đang hoạt động./.

