Nga hoàn tất lò phản ứng thứ hai cho tàu phá băng hạt nhân Rossiya

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhà máy ZiO-Podolsk (chuyên về chế tạo máy) của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom (Nga) vừa hoàn thành lắp ráp thử nghiệm tổ máy lò phản ứng RITM-400 thứ hai cho tàu phá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới mang tên Rossiya.

Với khả năng này, tàu phá băng hạt nhân Rossiya có thể di chuyển quanh năm ở khu vực phía Đông của tuyến đường biển phía Bắc và sẽ thúc đẩy sự phát triển khu vực Bắc Cực của Nga.

Theo Giám đốc ZiO-Podolsk, ông Igor Kotov, nhà máy cung cấp thiết bị lò phản ứng cho toàn bộ đội tàu phá băng hạt nhân mới nhất của Nga.

Các lò phản ứng RITM-200 đảm bảo hoạt động của các tàu phá băng hạt nhân thuộc Dự án 22220 trên tuyến đường biển phía Bắc.

Hiện tại, ZiO-Podolsk đã hoàn thành chế tạo lò phản ứng RITM-400 cho tàu phá băng hạt nhân Rossiya và con tàu sẽ trở thành tàu mạnh nhất thế giới.

Cũng theo ông Kotov, nếu tính cả 2 lò phản ứng khổng lồ RITM-400, ZiO-Podolsk đã chế tạo được tổng cộng 12 lò phản ứng dòng RITM. 14 lò phản ứng khác đang được chế tạo cho đội tàu phá băng hạt nhân và các dự án năng lượng hạt nhân quy mô nhỏ của Nga.

RITM-400 là trái tim của tàu phá băng hạt nhân Rossiya. Theo ông Anton Lebedev, Giám đốc nhà máy ZiO-Podolsk, đây là phiên bản cải tiến của RITM-200 với các máy phát hơi nước được đặt bên trong thân tàu, cho phép giảm đáng kể kích thước và trọng lượng của thiết bị.

Ông Lebedev nói rõ trong ngành đóng tàu, đây là 2 thông số quan trọng nhất và chưa quốc gia nào làm được, ngoài Nga.

Việc đưa vào sử dụng 2 lò phản ứng RITM-400 trên tàu phá băng Rossiya sẽ thay đổi hoàn toàn hoạt động hậu cần dọc theo tuyến đường biển phía Bắc.

Trước đó, hồi tháng Năm, Nga đã hoàn thành tổ hợp RITM-400 đầu tiên cho tàu phá băng hạt nhân Rossiya.

Việc hoàn thành tổ hợp thứ hai sẽ cho phép Rossiya sớm đi vào hoạt động, với khả năng có thể phá băng dày hơn 4m và di chuyển quanh năm trên tuyến đường biển phía Bắc, khẳng định vị thế dẫn đầu của Nga trong lĩnh vực này./.

