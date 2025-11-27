Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư 6,5 tỷ USD cho việc phát triển hệ thống phòng không Vòm Thép

Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSB) ngày 26/11 thông báo, các doanh nghiệp quốc phòng nước này đã ký loạt hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD nhằm tăng cường và phát triển hệ thống phòng không đa tầng tích hợp Vòm Thép (Steel Dome).

Chủ tịch SSB Haluk Gorgun cho biết các hợp đồng bao gồm những hệ thống tác chiến và các phiên bản nâng cấp do Roketsan, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, phát triển.

Ông Gorgun nhấn mạnh toàn bộ hệ thống Vòm Thép sẽ được chế tạo bằng công nghệ nội địa.

Việc ký kết gói hợp đồng 6,5 tỷ USD diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và mở rộng năng lực răn đe, đặc biệt khi xung đột tại Ukraine và căng thẳng ở Trung Đông đặt ra yêu cầu tăng cường phòng thủ tên lửa và UAV tầm xa.

Chương trình này cũng được xem là một phần trong chiến lược của Ankara nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn xuất khẩu trong những năm tới.

Chương trình phòng không Vòm Thép là nỗ lực trọng tâm của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ đa tầng hoàn toàn nội địa, tương tự các kiến trúc tích hợp mà nhiều quốc gia đang triển khai trước nguy cơ tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và đạn pháo tầm xa ngày càng gia tăng trong khu vực.

Ankara đã phát triển các lớp đánh chặn khác nhau như hệ thống HISAR-A, HISAR-O, SIPER và nhiều khí tài do Roketsan sản xuất, hướng tới giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài sau các lệnh trừng phạt và hạn chế công nghệ từ phương Tây./.

