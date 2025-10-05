Gia Lai dừng dự án Nhà rông Ia Gri, tập trung cho công trình văn hóa trọng điểm

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm: Công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ và Dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh.

Theo Thông báo số 587/TB-VPUBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất dừng triển khai Dự án Nhà rông tại làng Ia Gri, thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Núi lửa Chư Đang Ya.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Chư Păh cùng Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan được giao phối hợp thực hiện việc tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho địa phương phục vụ công tác chuẩn bị Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2025, hoàn thành trước ngày 15/10.

Theo hồ sơ, Dự án “Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya (nay thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai)” do Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) làm chủ đầu tư, được phê duyệt theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 24/1/2025, với tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Dự án 6).

Công trình gồm các hạng mục như: Nhà trưng bày, khu phục dựng cảnh quan, nhà vệ sinh, đài nước và sân nội bộ.

Dự án được khởi công từ tháng 4/2025, dự kiến hoàn thành đầu tháng 11/2025. Tuy nhiên, đến giữa tháng Bảy, khi khối lượng xây dựng đạt khoảng 40%, tương đương giá trị hơn 3,5 tỷ đồng, công trình đã tạm ngừng thi công theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai để rà soát, đánh giá tính phù hợp của thiết kế và vật liệu xây dựng.

Trong quá trình thi công, dư luận phản ứng khi công trình được xây dựng bằng kết cấu bêtông cốt thép, sơn giả gỗ, không phù hợp với kiến trúc đặc trưng của nhà rông truyền thống Tây Nguyên.

Sau khi kiểm tra thực tế, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 23/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan, kết luận dự án không phù hợp với phương án quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ-Núi lửa Chư Đăng Ya và yêu cầu dừng thi công để tránh phá vỡ cảnh quan khu vực.

Các văn bản tiếp theo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có Công văn 2398/UBND-KGVX ngày 22/8/2025, đã giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ tham mưu phương án xử lý nguồn vốn và điều chỉnh nhiệm vụ đầu tư, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Công trình Nhà rông tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai bị yêu cầu tháo dỡ vì không đúng kiến trúc văn hóa truyền thống. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản phản hồi khẳng định việc đầu tư công trình bằng kết cấu bê tông không phù hợp với Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó quy định việc hỗ trợ xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu phải gắn với bảo tồn, phục dựng kiến trúc truyền thống.

Việc dừng Dự án Nhà rông Ia Gri thể hiện sự cầu thị và quyết liệt của chính quyền tỉnh Gia Lai trong công tác quản lý đầu tư công, đồng thời khẳng định tinh thần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững, hướng tới hình ảnh Khu du lịch quốc gia Biển Hồ-Núi lửa Chư Đăng Ya thân thiện, hài hòa và mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Cũng trong Thông báo số 587, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất triển khai xây dựng công trình Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc đầu tư xây dựng công trình là cần thiết, nhằm hình thành thiết chế văn hóa cấp tỉnh, mang tính biểu tượng và là trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của Gia Lai.

Công trình sẽ được triển khai tại địa điểm đã được phê duyệt theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 31/12/2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương đề xuất phương án xây dựng đồng bộ, kết nối hạ tầng giao thông và công năng sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết./.

