Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có nguy cơ "trễ hẹn"​

Dự án trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông và kết nối vùng, được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai thi công, dự án rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” do vướng mặt bằng, khó có khả năng về đích vào năm 2027 theo như kế hoạch đề ra.

Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương phân bổ là 1.300 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng là 2.200 tỷ đồng, trích từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất). Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 26,8 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình-Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa.

Diện tích quy hoạch xây dựng tuyến chính là hơn 172 ha (xã Bình Sơn hơn 35,5 ha; xã Vạn Tường hơn 22,5 ha; xã Đông Sơn hơn 51,3 ha; xã Thọ Phong hơn 16,8 ha; xã Tịnh Khê hơn 19,2 ha và phường Trương Quang Trọng hơn 26,6 ha). Thời hạn thực hiện dự án từ năm 2022-2027.

Một số vị trí cầu thi công dở dang. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi - Chủ đầu tư Dự án sẽ đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư/648 lô đất (tương ứng diện tích hơn 27 ha) và 1 khu cải táng mồ mả. Ngoài ra, còn sử dụng 25 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang Trọng để bố trí tái định cư cho dự án.

Theo chủ đầu tư, đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng) chỉ mới bàn giao hơn 60/hơn 172 ha mặt bằng, đạt gần 35%; trong đó xã Bình Sơn là 14,99/35,51 ha; xã Vạn Tường là 8,35/22,52 ha; xã Đông Sơn là 10,75/51,39 ha; xã Thọ Phong là 4,66/16,88 ha; xã Tịnh Khê là 8,04/19,21ha và phường Trương Quang Trọng là 13,26/26,64 ha.

Trong tháng 9/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã trình thẩm định, phê duyệt 3 phương án với tổng diện tích 11,51 ha; công khai niêm yết phương án cho 19,97 ha; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải đất ở còn lại và các thửa đất ở mặt tiền đường Quốc lộ 24B, đường Hoàng Sa.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó đã không thể “giải vây” khi tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục chậm trễ. Cụ thể, tới thời điểm này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ mới phê duyệt phương án bồi thường cho 48,63/172,16 ha, đạt hơn 28%.

“Nút thắt” lớn nhất chính là việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm với Ủy ban Nhân dân các xã, phường chưa có sự nhịp nhàng, thống nhất về áp dụng cơ chế, chính sách, xác định thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng như: chủ trì thu thập, lập các hồ sơ xác nhận, thủ tục liên quan; việc công nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trong báo cáo mới nhất, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Vũ Bảo cho biết, kế hoạch vốn trong năm 2025 của dự án là rất lớn hơn 964 tỷ đồng nhưng tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính chậm trễ dẫn đến vừa không đảm bảo mặt bằng để triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục công trình, vừa không góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Đến nay, chỉ mới giải ngân được hơn 256 tỷ đồng, đạt 26,8%... Cùng với đó, trong năm 2025, chi phí giải ngân của các phương án bồi thường tuyến chính là hơn 235,7 tỷ đồng nhưng kết quả thực hiện đến nay chỉ mới đạt hơn 106 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch đề ra.

Cũng theo ông Bảo, tỷ lệ bàn giao mặt bằng mới đạt gần 35%, chưa liền mạch, chưa có đường tiếp cận nên hiện nay nhà thầu chủ yếu triển khai thi công tại 14/18 cầu (7/9 vị trí cầu), 23/156 cống ngang, 0,926/25,37 km nền đường và các cấu kiện đúc sẵn, đúc dầm cầu… Anh Võ Thanh Phong, trú thôn Hạnh Phúc, phường Trương Quang Trọng phản ánh, họ làm vài ngày rồi lại nghỉ.

Anh ước mong dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để người dân có cơ hội sửa chữa lại nhà ở, ổn định cuộc sống bởi giờ muốn xây cái gì cũng không xây được vì bị “vướng.”

Về vấn đề này, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị, Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông và kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chính vì vậy, các sở ngành liên quan cần tập trung cao độ tìm hướng tháo gỡ khó khăn, thành lập tổ công tác giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh liên quan lĩnh vực đất đai… để đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Chủ đầu tư dự án cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, bao gồm cả Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Bình Sơn và Ủy ban Nhân dân các xã, phường nơi dự án đi qua cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước tháng 4/2026. Bởi, theo tính toán, thời gian xử lý đất yếu là 8 tháng, thời gian thi công nền mặt đường là 12 tháng.

Do đó, nếu không đảm bảo mốc thời gian nêu trên thì sẽ không thể hoàn thành dự án trong năm 2027 theo kế hoạch đã được phê duyệt và bắt buộc phải trình cấp thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương lập, công khai niêm yết, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường các đợt tiếp theo; trong đó khẩn trương trình phê duyệt phương án bồi thường đối với 41,93 ha đã thẩm định bản đồ còn lại trước ngày 15/9/2025… Rà soát,chi trả tiền cho các trường hợp còn lại chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng thuộc các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt trước đây; vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận, ủng hộ Dự án./.

