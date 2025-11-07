Campuchia, Thái Lan triển khai đợt rút vũ khí hạng nặng thứ hai

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Campuchia và Thái Lan sẽ triển khai đợt 2 thuộc giai đoạn 1 của tiến trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao ở khu vực biên giới chung vào ngày 8/11 tới đây.

Trong thông cáo báo chí công bố tối 6/11, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết hoạt động trên được triển khai theo kế hoạch hành động đã được ký kết hôm 31/10 giữa Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia - Đại tướng Pov Heng và Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, việc rút vũ khí và khí tài có sức công phá cao giai đoạn 1 được tiến hành 3 đợt, diễn từ ngày 1-21/11.

Đợt 1 đã diễn ra hôm 1/11 dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gọi tắt là AOT.

Trước đó, ngày 31/10, Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đặc biệt của Ủy ban biên giới khu vực (RBC) cấp Quân khu giữa hai bên. Qua đó, hai bên đã thống nhất kế hoạch cụ thể và lộ trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao của hai bên theo từng giai đoạn dưới sự giám sát và xác minh của AOT, nhằm giảm căng thẳng quân sự.

Trong thông cáo báo chí, bà Maly Socheata nêu rõ Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Thái Lan để đảm bảo kế hoạch này được thực hiện đầy đủ, chính xác, hiệu quả và minh bạch./.

