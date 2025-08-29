Đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển đổi số trong kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra ưu điểm, nhất là làm rõ những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy chế, quy định mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Ngọc Hưng mong muốn thời gian tới, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo đúng đặc thù của từng tổ chức.

Cụ thể, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục thực hiện toàn diện các công việc kiểm tra theo đúng quy định của Đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác, tổ chức, chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ khi chủ trương bắt đầu triển khai để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa những vụ việc phát sinh; coi trọng việc giám sát, tự giám sát từ chi bộ theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và quan tâm làm tốt công tác góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với các chủ trương của Đảng về chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan đảng; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, hướng đến thực hiện “giám sát trên cơ sở dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu.”

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị quyết định lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tạo lập cơ chế lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trên cơ sở tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới, Đảng ủy cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV và văn kiện Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ, đầu các năm, đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành nền nếp; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm thực hiện tốt công tác giám sát bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng định hướng, đúng quy định.

Gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực. Xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Coi trọng, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ chi bộ.Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với các cấp ủy, với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục kiện toàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cơ quan ủy ban kiểm tra của các đảng ủy cấp trên cơ sở và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, sử dụng hiệu quả công nghệ số, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra; bảo đảm tốt các điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết và các văn bản của cấp trên có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, việc kiểm soát tài sản, thu nhập, xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời ban hành quy chế làm việc, các quy định, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát./.

