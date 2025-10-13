Họp báo Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Chiều 13/10, tại Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về những đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và an sinh xã hội của đất nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết ngành này đã có những đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước.

Đây là thành quả của sự cố gắng, đoàn kết, thống nhất, được thực hiện trong bối cảnh có rất nhiều biến cố như thiên tai, bão lũ và dịch bệnh. Hiện nay, ngành nông nghiệp thể hiện được vai trò trụ đỡ của nền kinh tế khi phục vụ an ninh lương thực quốc gia, trực tiếp cho hơn 100 triệu dân, đồng thời đóng góp lớn cho xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt hơn 60 tỷ USD/năm, dự kiến gần 70 tỷ USD vào năm 2025, với thặng dư thương mại khoảng 20 tỷ USD.

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tuần hoàn, khép kín tại Hợp tác xã Chợ Bến, xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng cho biết công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên đã đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, ngành Nông nghiệp và Môi trường nói chung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói riêng, xác định đây là giai đoạn nhiều thách thức, song cũng là thời cơ để bứt phá.

Cùng với nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ Chính phủ, Chính phủ, ngành đặt mục tiêu cao nhất là đóng góp vào tăng trưởng 2 con số, trong đó tập trung xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và phát huy tối đa hiệu quả, giá trị của tài nguyên, đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Để đạt được các mục tiêu tổng quát trên, ngay trong Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể, với các phân công, phân nhiệm rất chi tiết. Trong dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Chính phủ trong 26 chỉ tiêu, có đến 7 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định 4 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới 2026-2030. Thứ nhất là đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện thể chế và chính sách, trong đó sẽ tiến hành sửa đổi, hoàn thiện toàn diện 17 luật chuyên ngành, bảo đảm công khai, minh bạch, phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển.

Thứ hai là ứng dụng, đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ kiến tạo phát triển của ngành, đất nước. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang quản lý 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và 50 cơ sở dữ liệu ngành.

Nhiều dự án đầu tư FDI áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ sạch, ít ảnh hưởng đến sinh thái đã được đầu tư mới tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định cam kết, quyết tâm hoàn thành kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu đất đai - dự kiến hoàn thiện 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2026.

Thứ ba là phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai. Trước tình hình thiên tai ngày càng phức tạp với khoảng 10 cơn bão mỗi năm đổ bộ vào Việt Nam, Bộ sẽ tập trung đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án trọng điểm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Thứ tư là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định yếu tố con người là then chốt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết, tư duy đổi mới và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng bày tỏ niềm tin rằng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển bền vững, tăng trưởng cao trong nhiệm kỳ 2025-2030./.

