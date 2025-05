Hà Nội lọt top 15 thành phố được du khách ưa chuộng nhất thế giới

Tạp chí Time Out của Anh vừa đưa Hà Nội vào danh sách 15 thành phố toàn cầu được khách du lịch ưa chuộng nhất.

Với tiêu đề “Các thành phố mà du khách đang rời đi và nơi họ hướng tới thay thế”, tạp chí Time Out xếp Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, ở vị trí thứ 11 trong danh sách này.

Cụ thể, 15 thành phố được khách du lịch ưa chuộng nhất năm 2025 gồm Tokyo (Nhật Bản), Rio de Janeiro, (Brazil), Bắc Kinh (Trung Quốc); Lucerne (Thụy Sĩ), Kuwait (Kuwait), Seville (Tây Ban Nha), Chicago (Mỹ); Belize (Belize), Chiang Mai (Thái Lan), Tbilisi (Georgia); Hà Nội (Việt Nam); Nassau (Bahamas); Jakarta, (Indonesia); Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina).

15 thành phố khách du lịch đang “quay lưng” năm 2025 gồm Havana (Cuba); Miami (Hoa Kỳ); Kingston, (Jamaica), Nadi (Fiji), Gdańsk (Ba Lan), Las Vegas (Hoa Kỳ), Apia (Samoa); Stockholm (Thụy Điển); Brussels (Bỉ), Berlin (Đức), London (Vương quốc Anh), Wellington (New Zealand), Singapore (Singapore), Dubai ( Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE); Delhi (Ấn Độ).

Công ty bảo hiểm du lịch InsureandGo xác định những thành phố mà khách du lịch đang “quay lưng” và những thành phố được khách du lịch ưa chuộng nhất dựa trên phân tích những thay đổi theo năm trong các tìm kiếm về chuyến bay, khách sạn và hành trình.

Việc Tạp chí Time Out của Anh đưa Hà Nội vào danh sách 15 thành phố toàn cầu được khách du lịch ưa chuộng nhất đã góp thêm minh chứng cho sự cuốn hút của du lịch Hà Nội với du khách quốc tế; khẳng định vị trí, hình ảnh, thương hiệu là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc sắc hàng đầu trong khu vực, trên thế giới.

Hà Nội được vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng lớn, nổi bật như giải “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á,” “Điểm đến Thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2024” do Tổ chức World Travel Awards trao tặng; nằm trong nhóm “100 điểm đến thành phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2024” do trang nghiên cứu Euromonitor International bình chọn.

Trong khuôn khổ giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor công bố tháng 1/2025, Thủ đô Hà Nội được vinh danh tại hạng mục Top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại với vị trí thứ 14.

Ngoài ra, Hà Nội cũng được vinh danh tại hạng mục Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới ở vị trí thứ 2.

Một góc hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Hà Nội mang trong mình sự bí ẩn và quyến rũ bởi những di tích lịch sử, những dấu ấn về con người qua truyền thuyết huyền thoại, những khu phố, tường thành xưa, đường phố cũ, ngôi nhà cổ,…

Đến với Hà Nội, du khách có dịp khám phá nhiều công trình kiến trúc văn hóa-nghệ thuật được xây dựng qua nhiều thế hệ trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, những danh thắng tự nhiên đẹp và quyến rũ như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Tháp Rùa-Đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột, Thăng Long Tứ Trấn, thành Cổ Loa, chùa Hương.

Du khách cũng sẽ rất thích thú khi được dạo quanh khu phố cổ sầm uất hay những ngõ phố nhỏ cổ kính trầm mặc bằng xích lô.

Đất Hà Thành còn nổi tiếng với những làng nghề truyền thống, những sản phẩm thủ công đầy tinh xảo như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, đồ đồng Ngũ Xã, sơn mài Hạ Thái… cùng những làng hoa, cây cảnh nổi tiếng như Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm.

Là trung tâm văn hóa của cả miền Bắc từ nhiều thế kỷ, tại Hà Nội, du khách có thể tìm thấy và thưởng thức những món ăn của nhiều vùng đất khác, nhưng ẩm thực nơi đây cũng có những nét riêng biệt.

Phở Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đến với Hà Nội, người ta không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng như cốm làng Vòng, phở Hà Nội, bún chả, bún thang, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng, bánh tôm Hồ Tây…

Nếu đã một lần đến với Hà Nội, chắc chắn du khách không thể nào quên không khí đặc trưng nơi đây, với khung cảnh yên bình mỗi sớm mai ở Hồ Gươm, Hồ Tây, hay nhịp sống chậm rãi ở những quán cafe trầm mặc, những gánh hàng rong ruổi khắp các con đường, ngõ ngách của Hà Nội. Đó còn là những ấn tượng không thể quên về không khí sầm uất của 36 phố phường và nét thanh lịch của con người nơi đây.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ tháng 1-5/2025, Thành phố đón 12,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, lượng khách quốc tế đạt 3,16 triệu lượt, tăng 20,2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51.940 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, ngành du lịch Hà Nội phấn đấu thu hút trên 30 triệu lượt khách (tăng 11,1% so với ước thực hiện năm 2024) với trên 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 23 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 130.000 tỷ đồng, tăng 26,1% so với ước thực hiện năm 2024./.

Du khách quốc tế thích gì khi trải nghiệm điểm đến Thủ đô Hà Nội? Các sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao và có chiều sâu gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống và trải nghiệm về đêm là những "điểm chạm" của du lịch Hà Nội với khách quốc tế.