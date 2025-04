Hà Nội - một trong những điểm đến ưa thích của du khách New Zealand

Công ty lữ hành lớn nhất New Zealand House of Travel cho biết Queensland, Fiji, London, Quần đảo Cook và Sydney thường là những điểm đến hàng đầu trong các chuyến du lịch của người dân New Zealand.

Tuy nhiên, hiện đã có sự thay đổi khi Hà Nội, Tokyo và Bali đang trở nên phổ biến.

Giám đốc điều hành của House of Travel, ông David Coombes, cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến lượng đặt chỗ trong các kỳ nghỉ lễ của người dân New Zealand đến Hà Nội tăng mạnh 130% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng đặt phòng tại Bali tăng 32% và tại Tokyo tăng 11%. Điều này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu du lịch của người New Zealand khi các gia đình ngày càng tự tin khám phá những điểm đến mới, nơi đồng đôla New Zealand (NZD) có giá trị cao trên thực tế."

Công ty lữ hành này cho biết Fiji vẫn là lựa chọn phổ biến, mang đến cho các bậc phụ huynh New Zealand cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời khi con em của họ được giải trí tại các câu lạc bộ dành cho trẻ em nổi tiếng.

Ông Coombes cho biết gần 230.000 người Kiwi đã đến Fiji vào năm ngoái, chiếm khoảng 25% tổng số lượt đến.

Trong số đó, hơn 50% từng đến ít nhất một lần trước đó và khoảng 1/3 quay lại lần thứ ba hoặc nhiều hơn.

Cũng theo ông Coombes, nhiều người New Zealand cảm thấy Australia giống như ngôi nhà ở xa của họ, với bang Queensland và thành phố Sydney là những điểm đến phổ biến cho kỳ nghỉ học. Sydney luôn là thành phố mang đến cho du khách nguồn năng lượng dồi dào.

Với lịch sự kiện dày đặc và dàn nhạc kịch từng đoạt giải thưởng, đây là điểm đến không thể bỏ qua.

Trong khi đó, Queensland cung cấp các điểm tham quan thân thiện với gia đình, bãi biển tuyệt đẹp và các phương tiện giao thông công cộng thuận tiện, dễ dàng./.

