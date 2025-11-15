Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Chiều 14/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Washington D.C, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, Môi trường và Năng lượng Jacob Helberg.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm rằng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao là bước đi chiến lược, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thập niên tới; vì vậy hợp tác với Hoa Kỳ trong trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái công nghệ được coi là phù hợp và cần thiết.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm rằng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại, giúp Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả thuận lợi đối với các đối tác. Vì vậy, Việt Nam mong muốn cách giải quyết hợp lý, linh hoạt, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đề nghị Hoa Kỳ xem xét các vấn đề như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam, đặc biệt là sáng kiến hợp tác về AI. Đại diện Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết coi trọng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Thứ trưởng Jacob Helberg nhắc lại các nội dung ông và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi tại Malaysia, hướng tới tăng cường hợp tác về công nghệ dẫn đầu, xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao và thúc đẩy cơ chế bảo vệ các ngành công nghiệp nền tảng, nhất là lĩnh vực bán dẫn và AI. Theo ông Jacob Helberg, Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh sản xuất, có giá trị chiến lược đối với Hoa Kỳ trong phát triển các ngành công nghệ cao.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cao các đề xuất và khẳng định từ Việt Nam, khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ tới lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thứ trưởng Jacob Helberg nhấn mạnh hai cách tiếp cận song song gồm thúc đẩy Hiệp định thương mại đối ứng và mở rộng hợp tác chiến lược về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng và công nghệ; đồng thời đề xuất xây dựng các nguyên tắc chung, làm cơ sở hình thành các MOU theo từng lĩnh vực và triển khai các dự án thí điểm.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng vào vai trò của Thứ trưởng Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và mong hai bên sớm đạt được kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

Kết thúc đàm phán lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ Sau 3 ngày làm việc, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 được hai bên đánh giá là có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ.

